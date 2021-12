Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni bisticciano sui social: botta e risposta

Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli proprio non si piacciono. Ed è uno di quei casi in cui verrebbe da dire “Che peccato!”. Sono due donne di quelle che se si unissero sarebbero una squadra imbattibile e farebbero cose impensabili, ma a quanto pare è uno sogno irrealizzabile. Non si prendono, ecco, ma mai dire mai nella vita. Oggi hanno bisticciato ancora una volta sui social dopo che Chiara ha replicato in modo sarcastico alle continue critiche della Lucarelli. Quest’ultima è tra i pochi, va detto che sono pochi, detrattori della coppia Ferragni-Fedez e ha anche criticato la serie tv su Amazon Prime. The Ferragnez sta avendo un bel successo, ma non si può piacere a tutti e Selvaggia è tra coloro che non hanno apprezzato.

Ieri Chiara ha approfittato di un trend su Tik Tok con la sigla di The Ferragnez per punzecchiare la Lucarelli. Nel Tik Tok i questione gli utenti rispondono con il “Ma pensa un po’” cantato dalla Ferragni a una ovvietà. L’imprenditrice ha scritto questa frase: “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009”. E a questo ha replicato con il “Ma pensa un po’”. Alcuni hanno mandato il video in questione a Selvaggia, che oggi ha risposto con un post su Instagram.

Nella risposta, Selvaggia ha anche un po’ bacchettato Chiara evidenziando quelli che sono, ai suoi occhi, degli errori nel messaggio scritto. Per esempio il fatto che abbia scritto “tutti” e non dovrebbe parlare a nome di tutti, appunto, se c’è chi non ha apprezzato. Oppure ancora il fatto che non abbia scritto il suo nome: “‘La persona” o non la consideri o, se la consideri come sembra, ne scrivi il nome, non fai il pizzino come gli adolescenti e i capi gang”. Poi le ha suggerito, in pratica, che “scrivere male di qualcuno” si dice criticare, oppure recensire. A questo punto ha fatto delle considerazioni:

“Penso che tutti i personaggi pubblici siano abituati a critiche (magari anche divertenti) e che con una sovraesposizione come quella dei Ferragnez i due dovrebbero prevederne un bel po’. Invece, tutto sommato, restano amatissimi, con un consenso larghissimo, ricoperti d’oro e circondati da affetto e anche da lacchè che temono le loro ire come la xylella nel Salento”

La Lucarelli ha proseguito rivelando – ma forse è il segreto di Pulcinella – che ci sono delle persone che pur non amando Chiara Ferragni e Fedez ne parlano bene per convenienza. Vuoi perché se li criticano pare non lavorino più con alcune persone, vuoi perché se ne parlano male vengono travolti dagli attacchi dei fan della coppia. Queste le considerazioni finali di Selvaggia Lucarelli in risposta a Chiara Ferragni:

“Insomma, cara Chiara, direi ‘stacce’. E soprattutto, ‘tutti stanno amando The Ferragnez’ no. In tantissimi, ma anche noi altri che non temiamo l’accusa di lesa maestà meritiamo super rispetto. Soprattutto perché ne parliamo comunque e, come ben sai, quando se ne parla, si porta super pubblico alla super serie che dovrebbe raccontarvi nella vostra normalità. Ecco, normalità è non piacere a tutti e non usare il ‘tutti’ come il ‘noi’ di Signorini”

Prima della risposta al Tik Tok, Selvaggia ha preso un po’ in giro Chiara per la reazione al terremoto. Pare abbia trovato esilarante il fatto che la Ferragni abbia avuto paura, visto che ha sottolineato il suo dire “paura raga” nel video, e che abbia usato “mega” per riferirsi all’intensità della scossa anziché “super”. Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli bisticcia con Chiara Ferragni e Fedez. In passato ha criticato il loro matrimonio e l’anno scorso ha attaccato Chiara per il supporto a Fedez a Sanremo. Insomma, è chiaro che le due non si prendano e andranno avanti su due strade che difficilmente di incroceranno. E soprattutto negli anni entrambe hanno dimostrato di saper fare a meno del parere positivo di qualcuno.