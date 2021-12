Forte scossa di terremoto avvertita anche a Milano e ovviamente i Vip hanno invaso Instagram di commenti. Molti influencer vivono proprio nel capoluogo lombardo, ragion per cui oggi sarà molto facile imbattersi in storie e video che parlano del terremoto a Milano. La scossa è stata avvertita attorno alle 11,35 di stamattina, 18 dicembre 2021, e l’epicentro è stato individuato a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. La terra ha tremato forse come poche volte fino a oggi a Milano: si è trattato di una scossa di magnitudo 4.4. Alcune scuole sono state evacuate e la gente si è riversata per strada. Tra cui anche alcuni Vip.

Nel giro di pochi minuti molti influencer hanno scritto un messaggio sul terremoto. Per esempio Rosalinda Cannavò che stava rispondendo alle domande dei fan stamattina ha aggiornato i suoi fan. Nel suo messaggio ha scritto. “Qui a Milano per un momento tremava tutto”. A seguire ha scritto anche le prime stime sulla magnitudo della scossa. Anche il suo fidanzato Andrea Zenga ha scritto un messaggio tra le stories, come pure ha fatto Francesco Oppini rimanendo tra ex concorrenti del GF Vip.

Non sono stati gli unici, però. Anche Giacomo Czerny, ex tronista di Uomini e Donne, ha chiesto conferma sulla scossa avvertita a Bergamo. L’attrice Vanessa Incontrada ha riportato la notizia sul terremoto a Milano e ha commentato: “Ha tremato tutto!”. Alcuni fan di Aka7even si sono preoccupati per lui e gli hanno mandato dei messaggi. Il cantante ha tranquillizzato tutti su Instagram scrivendo di non essere a Milano, ma a Napoli. “Vi sono vicino”, ha aggiunto immaginando il forte spavento.

Ovviamente stanno tutti bene, ma c’è qualcuno che si è spaventato più di altri. Ignazio Moser ha postato un video mostrando una Cecilia Rodriguez particolarmente impaurita dal terremoto. Pare che per lei sia stata la prima volta in cui ha avvertito una scossa così forte di terremoto. Era pietrificata nel video e ha ammesso di aver avuto paura. Infine Chiara Ferragni e Fedez sono scesi in strada dopo il terremoto. Fedez ha postato un video di loro sotto casa, in cui si sente Chiara commentare “Che paura raga”. Poi è stata la Ferragni stessa a raccontare su Instagram che si stava preparando un caffè al momento della scossa: