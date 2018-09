Selvaggia Lucarelli critica il matrimonio dei Ferragnez e Fedez risponde a tono

Selvaggia Lucarelli dice la sua sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez

Un matrimonio, quello tra Chiara Ferragni e Fedez, che ha coinvolto un pò tutto il mondo. Abiti e scarpe, trucco e parrucco, invitati e grandi esclusi, parenti, amici e follower al centro del mondo per l’intera giornata di sabato primo settembre. Definitivo il matrimonio del secolo per via della grossa popolarità di entrambi gli sposi: una fashion blogger, la più amata ed importante, e uno dei cantanti rapper più famosi d’Italia. Subito pronte le critiche e i complimenti, anche e soprattutto dagli stessi personaggi dello spettacolo. Tra questi, in ordine di tempo, Trash Italiano segnala il commento negativo dell’opinionista Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, ormai nota alla nazione intera per via di attacchi sempre forti ai danni dei colleghi, scrive un lungo post sui Facebook.

Selvaggia Lucarelli e il suo commento

“Chiara Ferragni è sposata con i suoi follower. Tant’è che al suo matrimonio c’erano solo loro. Una manciata di amici, nessun famoso, a dimostrazione che nella sua vita e in quella di Fedez, tolto il virtuale, resta poco. O tanto, a seconda dei punti di vista.” Un aspro giudizio che crea immediatamente un esplosivo botta e risposta con il neo sposo. “Cara Selvaggia, sei sempre cosi gentile, obiettiva e poco rancorosa. Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai solleticare gli istinti più bassi.” Alla fine, con fare molto ironico, Fedez la saluta: “Sappi che per noi sei una fonte di ispirazione.”

I Ferragnez si godono il loro momento tra una critica e l’altra

Comunque sia andata, la coppia soprannominata Ferragnez continua a godersi questo momento unico insieme al piccolo Leone. A prescindere dagli elogi e dalle offese, gli sposi cercano di sorvolare e di andare oltre. La felicità degli ultimi giorni sembra avere la meglio e, i due, non sembrano avere alcuna intenzione di lasciarsela portare via.