Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati: tutte le foto e i video

Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente marito e moglie

La fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni e il rapper Fedez sono ufficialmente marito e moglie! Il matrimonio più atteso dell’anno è stato celebrato a Noto, in Sicilia presso la Dimora delle Balze. Un Fedez elegantissimo, accompagnato da mamma e papà, ha confessato di essere in ansia prima di vedere la sua ormai moglie. Chiara Ferragni è arrivata di fronte a Fedez accompagnata dal suo papà nel suo abito da sposa bianco, in pizzo e velo lungo. Le immagine esclusive del matrimonio dei Ferragnez sono state pubblicate secondo dopo secondo dagli invitati tra cui Chiara Biasi, Gilda Ambrosio e le sorelle della Ferragni. I momenti più belli del matrimonio sono stati raccolti in un unico profilo Instagram chiamato The Ferragnez Official. Chiara Ferragni non ha trattenuto le lacrime nel giorno più importante della sua vita e anche Fedez si è mostrato visibilmente emozionato.

Nozze Chiara Ferragni e Fedez: ecco chi ha portato le fedi

Il più atteso dopo lo sposo e la sposa è stato sicuramente il piccolo Leone, arrivato in braccio a Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni. Ma chi ha portato le fedi agli sposi? In molti speravano fosse proprio il figlio di Chiara Ferragni e Fedez a portare gli anelli ai genitori oppure il cane Matilda che, citata in una canzone di Fedez, è stata la causa dell’incontro dei due sposi. Le fedi sono state portate, invece, da Pardis Zarei, una delle damigelle.

Chiara Ferragni e Fedez: perché si sono sposati a Noto?

Perché Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto proprio Noto per il giorno più importante della loro vita? I nonni materni della fashion blogger erano siciliani e, per motivi di lavoro, si sono trasferiti poi al Nord. Proprio per questo motivo i due sposi hanno voluto rendere omaggio alla famiglia di Chiara Ferragni e tenere le nozze proprio nella bella Sicilia.