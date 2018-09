Perché Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati a Noto, in Sicilia

Chiara Ferragni e Fedez: ecco perché hanno deciso di sposarsi in Sicilia, a Noto

Inutile negarlo: il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stato uno degli argomenti più chiacchierati dell’ultimo periodo. Ma perché il rapper e la fashion blogger hanno deciso di sposarsi proprio a Noto, in Sicilia? Federico è infatti nato e cresciuto nella provincia di Milano. The Blonde Salad, invece, è di Cremona. A cosa è dovuta la scelta di sposarsi al Sud Italia? Tutto è dipeso dalle origini di Marina Di Guardo, la madre di Chiara. I genitori della scrittrice erano infatti siciliani ma sono stati costretti ad emigrare al Nord per esigenze lavorative. In particolare per la carriera del padre che, di professione medico, si spostava di città in città ogni volta che vinceva un concorso. La Ferragni ha dunque voluto omaggiare la sua famiglia materna e festeggiare il suo matrimonio in provincia di Siracusa.

Tutte le curiosità su Noto, il paese del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni

Noto è una cittadina di 24 mila abitanti. È definita la capitale del Barocco e il suo centro è stato eletto Patrimonio dell’Unesco nel 2002. Noto colpisce fin da subito per i suoi monumenti e i suoi numerosi palazzi storici. Tra le tante cose imperdibili in città: la Porta Reale, la Chiesa di Santa Chiara e il Convento delle Benedettine, la Cattedrale di Noto. Per il matrimonio, rigorosamente civile, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto la Dimora delle Balze, una tenuta del 1800 lontana dal centro della città.

La Dimora delle Balze: una location incantevole ed esclusiva a Noto

La Dimora delle Balze è una tenuta particolare ed incantevole. Presenta una grande corte quadrangolare e pavimenti in ceramiche fatte a mano in Marocco. Sulle pareti ci sono ancora parti di affreschi antichi. A impreziosire di più la location è la limonaia di 35o metri quadrati.