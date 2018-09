Ferragnez: il discorso strappalacrime di Marina Di Guardo, mamma di Chiara

Chiara Ferragni e Fedez: le parole di Marina Di Guardo per i promessi sposi al party pre-wedding

Oggi, 1 settembre, è un giorno speciale per la fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni e il suo fidanzato il rapper Fedez. La coppia sta, infatti, per diventare marito e moglie. Il giorno prima delle nozze più attese dell’anno si è tenuto un party di pre matrimonio dove hanno partecipato i due promessi sposi, i loro amici e i parenti. Gli invitati hanno fatto commuovere Fedez e Chiara Ferragni alternandosi in discorsi strappalacrime per i due sposi. Tra questi c’è quello di Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni e nota scrittrice. “Tutto sembra irreale. Domani, abbagliante come tu sai essere, vestita dell’abito più bello, quello che tutte sognano da bambine, arriverai vicino a Fede e dirai di sì“ afferma Marina Di Guardo nel suo discorso per la figlia Chiara Ferragni e il suo promesso sposo Fedez.

Marina Di Guardo: il discorso per la figlia Chiara Ferragni e Fedez

“Sembra ieri sai. Quella mattina di Maggio c’era il sole, aria di primavera. Ti guardavo incredula, intenta a non perdermi nemmeno un dettaglio” dice Marina Di Guardo mentre racconta della nascita della figlia Chiara Ferragni. “Quell’emozione la hai provata anche tu e non c’è bisogno di spiegarla” afferma ancora la madre della fashion blogger riferendosi alla nascita del suo nipotino Leone, il figlio di Chiara e Fedez. “Ora siamo qui a festeggiare te e Fede, belli come due protagonisti di fiabe, così simili anche se diversi. Mi piace pensare a due ragazzini: la testa piena di sogni a immaginare il vostro futuro fatto di orizzonti più grandi. Affamati di vita, di affetto, di progetti“ dice ancora Marina Di Guardo.

The Ferragnez: il discorso della mamma di Chiara Ferragni fa commuovere tutti

Fedez e Chiara Ferragni non hanno nascosto le loro lacrime durante i discorsi che famigliari e amici hanno voluto fare durante il pre-wedding. Quello di Marina Di Guardo fa commuovere non solo i promessi sposi e gli invitati ma anche il popolo del web che ha commentato i video postati dalla scrittrice in quel momento speciale.