Fedez prima delle nozze con Chiara: confessione sul suo stato d’animo

Fedez prima del matrimonio con Chiara Ferragni: la confessione sul suo stato d’animo prima del grande passo

Ieri sera è andata in scena la festa da sogno pre-matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Oggi è il momento più atteso, il giorno del grande passo, la data che milioni di fan attendono con trepidazione da mesi: l’influencer più nota d’Italia (e una tra quelle più celebri al mondo) e il rapper milanese saliranno all’altare per pronunciare il fatidico sì. Ma come stanno vivendo i due queste ultime ore prima dell’evento? Da che stato d’animo sono pervasi? Fedez lo ha scritto sul suo profilo Instagram negli ultimi minuti, cogliendo anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla serata di festa a Noto che ha fatto da vigilia alle nozze…

Fedez in trepidazione per il grande giorno: “Sono teso”

“Ieri sera genitori e amici ci hanno fatto commuovere con i loro discorsi – scrive Federico sul suo profilo Instagram – la festa è stata sobria come sempre 😅❤️ Oggi è il grande giorno, grazie per tutto l’affetto e i milioni di messaggi”. Infine ecco la confessione su come sta vivendo le ore che precedono il matrimonio: “Sono un po’ teso 🤞🏻”. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti. La tensione è alle stelle anche per chi come lui è abituato ai grandi appuntamenti. Ma stavolta non si tratta di tv o concerti. Stavolta si tratta di portare all’altare l’amore di una vita. Dunque, largo agli sposi e all’inevitabile tensione che fa d’anticamera ad una grande gioia. Pure la Ferragni ha scritto un post nella mattinata odierna: “L’ultima notte è stato un sogno. Il meglio deve ancora venire. Oggi è il giorno dei The Ferragnez“.

La festa pre-matrimonio dei Ferragnez

Il matrimonio sarà celebrato a Noto, paesino facente parte del patrimonio Unesco in provincia di Siracusa. E se la cerimonia sarà celebrata oggi 1 settembre, la notte che l’ha preceduta è stata una grande festa. Nel centro storico, popolato da una fiumana di gente, gli imminenti sposi hanno dato vita nella serata di ieri a un Welcome Party dove si è bevuto, ballato, mangiato e cantato. Non solo, visto che ci sono stati anche discorsi al miele delle persone vicine alla coppia. Ed è stato solo l’antipasto: il meglio viene oggi. Parola di Chiara Ferragni.