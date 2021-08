Selena Gomez non si nasconde: “Ho venduto la mia vita alla Disney”

La star decide di svelarsi durante la promozione del film Only Murders in the Building e la sua affermazione non può passare inosservata

Nonostante il mondo Disney abbia regalato la fama, vari volti celebri che sono passati di lì non hanno trascorso degli anni semplici. Tra questi vi è anche Selena Gomez. Proprio lei parla della questione, durante la promozione del nuovo show di Hulu, Only Murders in the Building. Questo progetto è ben lontano dai giorni vissuti sui set di Disney Channel.

La nota popstar è approdata sul piccolo schermo nel 2007 con I maghi di Waverly Place. Nel corso del TCA Summer Tour, a Entertainment Tonight, la Gomez svela i suoi pensieri sull’inizio della sua carriera. La sua affermazione non è di certo passata inosservata ed è subito stata ripresa dalla maggior parte dei portali statunitensi.

“Ho venduto la mia vita alla Disney in tenera età e non sapevo cosa stavo facendo. Stavo solo correndo sul set”

Una dichiarazione forte quella che fa Selena, che sembrerebbe confermare ipotesi fatte negli anni. Come si sul dire, non è tutto oro quel che luccica. Da lontano, i telespettatori immaginavano che la Gomez fosse un adolescente felice e spensierata. Ma ciò che accade davvero alle vite di queste star può avere dei lati oscuri.Basti pensare a quello che oggi si ritrova ad affrontare Britney Spears, a causa del comportamento del padre.

Circa tre anni fa, Selena ebbe un crollo emotivo che la portò al ricovero in un centro psichiatrico. Oggi, fortunatamente, la Gomez sta bene. In particolare, la sua vita da attrice appare diversa. Ha accettato di prendere parte al nuovo film, in cui recita con Martin Short e Steve Martin, per il suo “livello di sofisticatezza”.

Questo è il primo motivo per cui ha scelto di tornare sul set. Dai suoi due co-protagonisti ha cercato di imparare molto, assorbendo coma una spugna tutta la loro saggezza.

Per Selena Gomez è davvero bello tornare sul piccolo schermo: “Ed è bello essere scritturati come la mia età reale, cosa che non accade mai”.

Detto ciò, fa sapere che Short e Martin sono davvero due persone umili e gentili. Guarda i loro percorsi e crede che sarebbe così fortunata ad avere una carriera così lunga.

In una sua recente intervista per Vogue Australia, a inizio estate, la Gomez ha anche riflettuto pubblicamente sulle sue esperienze sentimentali, definendole “maledette”.

Di recente, Selena si è fatta sentire sui social in Italia. La popstar ha, infatti, fatto un’inaspettata proposta al Premier Mario Draghi sul vaccino per il Covid-19.