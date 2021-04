Selena Gomez a Draghi: “Dona dosi di vaccino extra”, parla Giulia Salemi

By

Richiesta inaspettata di Selena Gomez al Premier Mario Draghi. Su Twitter l’ex stellina Disney, tra le artiste più famose al mondo, ha pubblicamente chiesto al Governo italiano di regalare dosi extra di vaccino per il Covid-19 ai paesi più poveri e alle persone più bisognose. L’emergenza Coronavirus, infatti, rischia di creare maggiore disparita tra le nazioni più ricche, che possono permettersi una cura adeguata, e quelle meno abbienti.

Questo il tweet di Selena Gomez al Premier Draghi:

“Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo Ministro italiano Mario Draghi di donare le loro dosi extra di vaccino COVID-19 alle persone che ne hanno più bisogno. Draghi Possiamo contare su di te?”

La cantante e attrice americana ma di origini messicane, nota ai più per la sua tormentata relazione d’amore con Justin Bieber, ha fatto la stessa richiesta allo spagnolo Pedro Sanchez e al francese Emmanuel Macron. Una richiesta che, per ovvie ragioni, ha scatenato il putiferio in Italia.

Contrariamente a quanto forse pensa Selena Gomez la campagna vaccinale contro il Coronavirus non sta andando a ritmo spedito nel Belpaese. Un po’ per la giusta organizzazione, un po’ per le dosi che mancano. Senza contare i dubbi sul vaccino AstraZeneca e su quello Johnson & Johnson.

Insomma, in Italia si sta procedendo a ritmo piuttosto lento anche se il Ministro della Salute Roberto Speranza ha assicurato che nel mese di maggio ci sarà una vera e propria svolta per gli italiani. Dunque tanti i fan di Selena Gomez che hanno scritto alla loro beniamina per chiarire la faccenda.

Tra questi pure Giulia Salemi, l’influencer italo-persiana nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip:

“Hy Sely, credo tu sia informata male. Qui in Italia non avanza nulla anzi… se proprio te lo devo dire in napoletano “stamm inguaiati”, love you”

Una risposta fuori dagli schemi che ha fatto il pieno di like e condivisioni. Al momento nessuna replica da parte di Selena Gomez ma neppure dal Governo Draghi, già alle prese con le polemiche per le riaperture del 26 aprile e del coprifuoco che molto probabilmente resterà alle 22 anche in estate.

Qualcuno ha voluto però prendere le difese di Selena Gomez. “Ha scritto a tantissimi leader mondiali INCLUSO Biden, sta chiedendo di donare quando noi avremo dosi extra a paesi che adesso non ne hanno, non sta dicendo di togliervi i vaccini”, ha sottolineato qualche sostenitore della Gomez.

Qualcun altro ha invece scritto: “A tutti quelli che non hanno capito nulla sul Vax Live e il relativo tweet di Selena a Draghi: Selena non ha menzionato Draghi “perché vediamo come la pensa”, ma perché Draghi si era già detto favorevole all’evento. Quindi è una sorta di promemoria, non di invito”.

Selena Gomez, che cos’è il Vax Live

Vax Live è il super concerto che si terrà il prossimo 8 maggio al Global Citizen di Los Angeles e che sarà presentato da Selena Gomez. Un grande evento musicale a sostegno della campagna vaccinale mondiale anti Covid-19. Tra gli ospiti: Jennifer Lopez, H.E.R., Eddie Vedder, J Balvin e Foo Fighters.