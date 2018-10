Selena Gomez ricoverata in ospedale: c’entra la storia di Justin e Hailey?

Selena Gomez, crollo emotivo: la popstar sta male a causa della storia di Justin e Hailey?

Selena Gomez è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico a causa di un inaspettato crollo emotivo. In queste ultime ore si stanno facendo moltissime ipotesi su questa situazione che sta vivendo la popstar. C’è chi pensa che la giovane stia male per l’amore nato tra Justin Bieber e Hailey Baldwin. Effettivamente sembra proprio che Selena stia soffrendo parecchio per quanto sta accadendo in questo periodo nella sua vita sentimentale. Dopo aver subito il trapianto ai reni lo scorso anno, Justin era stato molto vicino alla Gomez. Per anni hanno formato una delle coppie più amate e unite del mondo dello spettacolo. Eppure con il tempo i due si sono allontanati, restando comunque in buoni rapporti. Sono molti i fan che da sempre sono convinti del fatto che per Selena la loro storia d’amore non è mai finita nel suo cuore. Ma, intanto, Justin ha trovato l’amore a fianco di Hailey. Il noto cantante ha dichiarato più volte di essere finalmente riuscito a trovare la donna della sua vita. Probabilmente questo potrebbe aver fatto soffrire molto Selena.

Selena Gomez ricoverata in un ospedale psichiatrico: la popstar era stanca di sentir parlare della storia di Justin Bieber e Hailey Baldwin?

Qualche tempo fa, Selena con una diretta su Instagram dichiarava di voler prendersi una pausa dal mondo dei social. La Gomez rivelava ai fan di stare bene, ma aveva anche ammesso che stava vivendo un periodo strano. “Ho dovuto prendere decisioni consapevoli”, affermava sul suo account. Tutto questo accadeva a fine settembre, quando si parlava delle nozze segrete di Justin e Hailey. Scendendo nel dettaglio, degli indizi portavano a pensare che i due si fossero già sposati in gran segreto. Nel frattempo, la Gomez si ritrovava spesso in ospedale per dei controlli medici, in quanto i valori dei globuli bianchi erano sempre instabili. Questo dipendeva dal fatto che era stata da poco operata al rene. Ma i continui esami, l’hanno portata a reagire male.

Selena Gomez, crollo emotivo e ricovero in un ospedale psichiatrico

Nel corso dell’ultimo controllo medico riguardante il valore dei globuli bianchi, Selena si è ribellata e ha quasi staccato le flebo a cui era attaccata. La rivista TMZ parla di un crollo emotivo della Gomez. La popstar è stata così trasportata in un centro psichiatrico per riprendersi da questo periodo così difficile e complicato. Ma tutto questo è dovuto al fatto che spesso si ritrova a sentir parlare della storia d’amore tra Justin e Hailey? Molti sono convinti che sia questo il problema principale per Selena.