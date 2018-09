Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati in segreto: la prova

Il matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin è avvenuto in segreto

Colpo di scena per tutti i fan di Justin Bieber. Secondo quanto riporta People, il cantante ha già sposato la fidanzata Hailey Baldwin. I due sono stati avvistati qualche giorno fa al palazzo di Giustizia di New York, dove sono usciti mano nella mano. Qualcuno ha pensato che la coppia stava affissando le pubblicazioni, ma le cose sono andate diversamente. A quanto pare Justin e Hailey si sono sposati proprio quel giorno! Vestiti in modo casual e da soli, l’artista canadese e la modella si sono giurati amore eterno in gran segreto, senza la presenza di amici e familiari. “Sono andati avanti e lo hanno fatto senza ascoltare nessuno” ha detto la fonte interpellata dalla rivista americana.

Justin Bieber e Hailey Baldwin: ci sarà un’altra festa di matrimonio

Stando a quanto scrive People, Justin e Hailey hanno intenzione di organizzare un secondo matrimonio, per festeggiare insieme alle persone più care. La voglia di diventare marito e moglie era troppo forte e così Bieber e la figlia di Stephen Baldwin hanno preferito farlo subito, a soli due mesi dalla proposta di matrimonio. Avvenuta, ricordiamo, a poche settimane dal ritorno di fiamma tra i due, che si erano amati e lasciati qualche anno fa. La fonte di People ha fatto inoltre sapere che il secondo matrimonio si svolgerà con tutta probabilità in Canada, la terra natale del musicista.

Justin e Hailey da marito e moglie cambiano vita e vanno a vivere in Canada

E in Canada Hailey Baldwin e Justin sono pronti a cambiare vita: entrambi vogliono trasferirsi qui, dove Bieber ha già acquistato una villa lussuosa. La coppia vuole avere un’esistenza felice e serena, lontana dagli eccessi di città più grandi e caotiche come New York o Los Angeles.