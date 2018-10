Selena Gomez come sta? Ultime news dall’ospedale psichiatrico

Come sta Selena Gomez ora: ultime novità dall’ospedale psichiatrico in cui è ricoverata

Selena Gomez è ancora ricoverata nell’ospedale psichiatrico di Los Angeles dove è entrata lo scorso 10 ottobre a causa di un crollo fisico ed emotivo. Come rivela l’Hollywood Life, la cantante di origini messicane non sta attraversando un buon momento. La sua crisi l’ha spaventata parecchio: ha pianto per giorni e giorni. Ora però sta cercando di riprendersi lentamente, supportata dalla sua famiglia e dai medici, che stanno facendo il possibile per aiutare la pop star. “La sua guarigione non sarà facile. Sta affrontando un sacco di problemi di salute. Mentalmente e fisicamente non sta bene. Ma sta ricevendo le migliori cure, la stanno seguendo dottori esperti. Inoltre ha il pieno supporto dei suoi famigliari, degli amici e dei fan che non l’hanno di certo dimenticata. Sta ottenendo parecchio sostegno e spera di stare meglio a breve”, ha detto una fonte vicina a Sel al magazine americano.

Perché Selena Gomez è stata ricoverata in una struttura psichiatrica

Selena Gomez è entrata in un centro psichiatrico dopo aver combattuto con alcuni problemi di salute. Com’è noto la star è malata di lupus e nell’ultimo periodo è stata ricoverata ben due volte in ospedale. L’ultima diagnosi – quella che portava a galla un basso numero di globuli bianchi, che hanno il compito di difendere l’organismo umano – ha esasperato la 26enne, che ha avuto una crisi isterica e si è addirittura tolta una flebo dal braccio. Secondo Page Six la Gomez soffrirebbe da tempo di depressione per i suoi problemi di salute ma pure per la fine della storia d’amore con Justin Bieber, fino ad oggi il grande amore della sua vita. I due erano tornati insieme lo scorso dicembre per poi lasciarsi in primavera: subito dopo Bieber è tornato tra le braccia dell’ex fidanzata Hailey Baldwin, che ha addirittura sposato in gran segreto a fine estate.

Justin Bieber devastato dalla notizia del ricovero dell’ex Selena Gomez

Seppur sposato con Hailey Baldwin, Justin Bieber ha reagito male all’ultima news su Selena Gomez. Il ragazzo è stato pizzicato mentre piangeva in auto con la moglie. I beninformati sussurrano che il canadese sia devastato per quanto accaduto all’ex fidanzata. Nonostante la storia tra i due non sia finita nel migliore dei modi, Justin tiene ancora molto a Selena.