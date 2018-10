Justin Bieber in lacrime per il ricovero di Selena Gomez: Hailey lo consola

Selena Gomez in una clinica psichiatrica: la reazione di Justin Bieber

Anche se sposato con Hailey Baldwin, Justin Bieber non dimentica Selena Gomez. E in questo momento, come tutti i Selenators, è preoccupato per l’ex stellina Disney. Bieber è stato paparazzato in macchina in lacrime. Accanto a lui, al volante, la moglie, che ha provato a consolarlo. Fonti vicine al canadese hanno assicurato all’Hollywood Life che Justin ha pianto dopo aver appreso del ricovero di Selena in una clinica psichiatrica. Una notizia che ha sconvolto Justin che, nonostante tutto, è ancora molto legato alla sua collega. Tanto che il ragazzo si è recato in Chiesa per pregare per la salute della Gomez. A supportarlo Hailey, che comprende lo sconforto del ragazzo e non è per niente gelosa del suo passato.

Perché Selena Gomez è ricoverata in una clinica psichiatrica

Selena Gomez è ricoverata in una clinica psichiatrica dell’East Coast statunitense. A farlo sapere è stato TMZ. L’artista 26enne ha avuto un crollo emotivo dopo aver scoperto di avere un basso numero di globuli bianchi. In realtà la Gomez è stata ricoverata due volte in ospedale nelle ultime settimane. Qualche giorno fa Sel ha appreso di un abbassamento dei globuli bianchi, dovuto alla malattia del Lupus, e ha avuto un crollo emotivo. Come raccontano le indiscrezioni, l’artista si è addirittura strappata una flebo dal braccio. Da qui la decisione degli specialisti di portarla in un rehab, in modo da superare i problemi di ansia e depressione.

Selena Gomez in clinica: ultime news sul ricovero

In clinica Selena sta cercando di guarire con il metodo della terapia comportamentale dialettale, progettato per aiutare a cercare di identificare, e quindi cambiare, il pensiero negativo.