Selena Gomez, crollo emotivo: la popstar ricoverata in un ospedale psichiatrico

Selena Gomez: crollo emotivo per la popstar, trasportata in una clinica psichiatrica

Crollo mentale per Selena Gomez, ricoverata in un ospedale psichiatrico. Secondo quanto rivela la rivista TMZ, la popstar, esasperata dai continui controlli medici, avrebbe completamente perso il controllo e si sarebbe strappata la flebo. In questo periodo, la giovane cantante è stata spesso sottoposta a dei controlli a causa della sua carenza di globuli bianchi. Dopo il crollo emotivo, è stata calmata e trasportata in una struttura speciale della costa orientale. In soli quindici giorni, Selena è stata costretta a subire due ricoveri. Proprio per tale motivo, la Gomez avrebbe perso il controllo. La popstar avrebbe voluto abbandonare di sua spontanea volontà il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Proprio qui sarebbe avvenuto il crollo. I familiari l’avevano accompagnata nella struttura in quanto la sua carenza di globuli bianca stava iniziando a risultare abbastanza pericolosa. Selena sarebbe poi stata bloccata dai medici, durante la sua brusca reazione, e portata in un rehab. Qui potrebbe presto ritrovare la sua serenità.

Selena Gomez, attacco di panico: la popstar finisce in un ospedale psichiatrico

Brutte notizie per Selena, la quale non sarebbe più riuscita a sopportare i continui controlli medici. Un periodo molto particolare quello che sta vivendo attualmente la Gomez. Già lo scorso mese i fan avevano capito che qualcosa non andava. La popstar aveva annunciato ai 144milioni di follower di volersi prendere una pausa dai social network. Selena avrebbe voluto fare un passo indietro per vivere la realtà, sebbene sia grata ai social. Una fonte a People, ha rivelato che la Gomez ha affrontato due settimane molto difficili. L’attacco di panico avvenuto al Cedars-Sinai Medical Center sarebbe arrivato dopo una serie di controlli che l’avrebbero demoralizzata. Il primo ricovero è stato effettuato a fine settembre e due giorni fa è arrivato il secondo. Ma la carenza dei globuli bianca sembrerebbe dovuta all’intervento eseguito la scorsa estate, durante il quale ha subito un trapianto di rene.

Selena Gomez, settimane difficili: un periodo complicato per la popstar

Un crollo emotivo forse atteso dai fan che da sempre la seguono. Infatti, da qualche tempo molti sono i sostenitori che avevano compreso una sua instabilità. Ora questo attacco di panico l’ha portata a vivere una situazione per lei invece inaspettata, visto che è stata subito trasportata in un rehab. Non possiamo che augurare a Selena di guarire al più presto.