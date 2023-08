“Se tua figlia crepa ti fa un favore”. La reazione di Sophie Codegoni

By

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo la loro vita da neo genitori, dopo la nascita della figlia Cèline. Ma non mancano le critiche, anzi i pesanti attacchi da parte degli hater. Questa volta il limite, però, è stato decisamente sorpassato, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire per replicare.

La situazione sta sfuggendo di mano ai leoni da tastiera sui social network. Solo ieri Chiara Nasti si ritrovava a rispondere a un attacco feroce ricevuto da un hater sul web sul suo ruolo di madre. In queste ore è toccato a Sophie dare una risposta a chi le ha riservato un’accusa davvero ingiusta, volgare e molto triste.

Facendo il punto della situazione, la Codegoni ha aggiornato i suoi fan rivelando che la figlia Cèline ha ricevuto un vaccino. Inizialmente, l’ex tronista ha fatto sapere che la bambina stava bene. Ma ecco che col passare delle ore, è arrivata la febbre. Una sua fan si è detta certa del fatto che Sophie saprà prendersi cura della sua bambina.

Proprio questo commento ha portato un hater a sganciare un feroce attacco, che ha superato qualsiasi limite. “Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa le fa un favore”, ha scritto, continuando con una serie di insinuazioni decisamente volgari e pesanti. Un’accusa, questa, che di certo non poteva passare inosservata agli occhi della Codegoni.

“Sei lo schifo di persona. Vomito per la tua cattiveria, ne scrivi di cose ma questa è davvero pessima e cattiva oltre ogni limite! Guardati allo specchio e vergognati per la persona che sei, schifoso. E ricorda che nella vita tutto torna indietro, attento”

Così Sophie Codegoni si è sfogata di fronte al pessimo attacco di questo hater. L’ex tronista non ha potuto, giustamente, chiudere un occhio. Quando è troppo, è troppo. Purtroppo la sua replica non basterà a fermare questi leoni da tastiera, che ormai stanno creando un ambiente ostile sui social network.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: matrimonio saltato?

Lo scorso anno Alessandro Basciano ha fatto la sua stravagante proposta di matrimonio a Sophie Codegoni. Ma per il momento non si parla ancora di nozze. Nei giorni scorsi è saltata fuori un’indiscrezione che vedrebbe la coppia lontana da questo grande passo.

Una fonte, che ha dichiarato di essere vicina a entrambi, ha raccontato alla rivista Nuovo Tv che il matrimonio non è nei loro progetti. Addirittura questa persona, che ha preferito restare anonima, ha assicurato che Alessandro e Sophie non si sposeranno mai. Intanto, la coppia appare più unita che mai, dopo un recente litigio che li aveva portati a non seguirsi più sui social.