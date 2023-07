Chiara Nasti rimette al suo posto un’altra madre: l’attacco è feroce

Chiara Nasti si ritrova nuovamente a rispondere a dei feroci attacchi, ingiustificabili. Pare che questa volta le critiche siano arrivate da un’altra mamma, che pur non sapendo nulla ha accusato fortemente l’influencer campana. Quest’ultima si sta godendo una vacanza in Costiera Amalfitana e con lei ci sono anche Mattia Zaccagno e il figlio Thiago. Chiara ha condiviso nelle scorse ore alcuni momenti legati a queste giornate di relax.

Ma ecco che le è arrivato più di un commento poco carino da parte di un’altra mamma. L’influencer napoletana ha deciso di condividere con i suoi follower tali messaggi ricevuti su Instagram, pubblicando anche la sua replica. Ecco il feroce attacco riservato a Chiara Nasti sul suo ruolo di madre:

“Mi spiace tanto, tantissimo ma di mamma non hai NIENTE. Eppure giovani come te ce ne sono. Ma si vede dai gesti, dalle movenze. A te tutto questo manca. Piccolo, è solo uno zimbello. Non c’è AMORE, si vede”

Ma fa questa donna a esporre un giudizio del genere? Da gesti e movenze? La risposta è evidente: la Nasti si è ritrovata nuovamente a ricevere feroci attacchi dagli hater, i cosiddetti leoni da tastiera che esprimono i loro giudizi dall’altra parte di uno schermo. Giudizi che non arrivano da un gesto in particolare, ma solo da una sensazione negativa. A rimettere questa donna al suo posto ci ha pensato la stessa moglie di Zaccagni.

Non è di certo la prima volta che l’influencer si trova a dover zittire gli hater. Spesso è anche finita nella bufera per le risposte date. Ma ecco la replica data questa volta all’hater che l’ha colpita sul ruolo di mamma:

“Mamma mia crescerei io i vostri figli, poveri bimbi vittime di queste mamme incattivite dalla vita dove gli si trasmettono gli stessi valori: INVIDIA, CATTIVERIA e TRISTEZZA. Mio figlio è un bambino attivissimo, felicissimo e super sveglio perché ha una mamma come me a differenza vostra. Già per esprimere questi pensieri mi piange il cuore per voi”

Oltre questo, l’influencer napoletana ha risposto anche a chi tenta di colpirla sull’aspetto fisico, in particolare sull’ombelico:

“Per quanto riguarda il mio ombelico post parto, non me ne frega niente. Il mio obiettivo è tornare più in forma di prima, il vostro qual è? Annullarvi da buone esaurite? Questo vi fa più mamme? No, perché non vorrei essere cattiva ma le stesse che commentano sono GROTTESCHE”

Chiara Nasti: la segnalazione di una fan zittisce gli attacchi

Prima della replica di Chiara, una fan ha sicuramente zittito questi inutili commenti. Secondo quanto si legge su Il Corriere dello Sport, un’utente ha rivelato sui social di aver incontrato in Costiera Amalfitana l’influencer. Parole bellissime quelle che questa fan ha riservato alla Nasti, dopo averla vista prendersi cura di suo figlio Thiago in modo amorevole.

“Ti ho vista in spiaggia col tuo bambino e devo dire che sei una mamma dolcissima. Sono rimasta colpita dal fatto che facevi tutto da sola col bambino. Certo, questo è la normalità per tutti ma in questo caso mi ha colpito perché la settimana scorsa ho incontrato un’influencer che su Instagram fa tutta ‘la mamma faccio tutto io’ e invece aveva con sé la filippina”

Questa utente ha voluto sottolineare che, oltre quello che si vede sui social network, “le persone sono molto altro”. Per questa fan, Chiara Nasti è stata “una piacevole scoperta”. Di fronte a queste bellissime parole, l’influencer non ha potuto non rispondere. Infatti, ha prontamente ringraziato questa utente per aver guardato oltre lo schermo.