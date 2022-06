Chiara Nasti, bufera sui kg in gravidanza: Anna Munafò smonta l’influencer

Ancora una volta, Chiara Nasti finisce in una bufera social. L’influencer si lascia andare senza peli sulla lingua a commenti che spesso la portano a farsi travolgere dal caos. Vedendosi attaccata e presa di mira dagli haters, la fashion blogger cade nella trappola e risponde con parole discutibili. Infatti, questa non è di certo la prima volta che un commento fa finire la fidanzata di Matteo Zaccagni nel mirino di tantissimi utenti sui social.

Di recente, la Nasti è caduta nella bufera proprio per una risposta condivisa in difesa della sua nuova relazione, offendendo sul personale l’ex Nicolò Zaniolo. Va precisato che, anche in questo caso, le parole della fashion blogger sono arrivate dopo attacchi e pesanti insinuazioni. Probabilmente, lo fa per difendere se stessa, ma questa volta tocca la sensibilità di molte donne, tra cui l’ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munafò.

Facendo il punto della situazione, un utente ha commentato sotto una recente foto di Chiara Nasti su Instagram, facendole notare che non c’è nulla di male “a dire di aver perso kg per una cosa così bella”. Al quinto mese di gravidanza, l’influencer si mostra in splendida forma sui social network e questo ha, forse, generato tale commento. “Lei non ha preso kg… certo, certo”, ha scritto ancora questo utente.

E non è tardata ad arrivare la risposta piccata della famosa influencer italiana. Le sue parole non sono di certo passate inosservate e sono tanti coloro che si stanno scagliando contro di lei, soprattutto le donne che si sentono colpite da queste affermazioni per nulla delicate.

“Nessuno… siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi, soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza, non ho problemi, dopo li toglierei subito”

Questa la risposta della Nasti di fronte al commento negativo. Le sue parole hanno toccato la sensibilità di Anna Munafò, che sotto un post su Instagram si è lasciata andare a uno sfogo che colpisce apertamente l’influencer. Poche parole, ma concrete, quelle dell’ex tronista. Di recente, Anna è diventata mamma e si è ritrovata a rivelare ai fan la sua condizione fisica poco soddisfacente dopo la gravidanza.

Infatti, la stessa Munafò non si è nascosta e ha svelato di aver preso molti chili durante la dolce attesa. Ora sta cercando di rimettersi in forma e, a quanto pare, ha già perso qualche chilo. Purtroppo la strada in questi casi può essere complicata, ma Anna è la bellissima ragazza di sempre e di certo non saranno i chili di troppo a cambiare la donna speciale che è.

Nonostante ciò, l’ex tronista ha ammesso di provare spesso un certo imbarazzo per le sue condizioni fisiche dopo la prima gravidanza. Ora smonta pubblicamente Chiara Nasti, sentendosi colpita indirettamente da quel commento per nulla delicato.

“Io sono una di quelle che si è ‘svaccata’, nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma porta anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto, allora non rispondere offendendo. Mostra educazione, che sicuramente avrai. Perché io ho preso 30 kg per la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne che di strada davanti ancora ne hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo, la fai tu. Ciao!”

In particolare, la Munafò chiede rispetto all’influencer per altre donne, come lei, che si ritrovano invece a vivere una situazione difficile dopo la gravidanza. Intanto, anche altre utenti sul social network stanno condividendo commenti negativi contro la Nasti, che cade così di nuovo nella bufera.

“Sei proprio triste, rivolgersi ad altre donne dicendo che si svaccano, non è stato per niente carino. Donna è solo chi pesa 50 kg e ha il fisico perfetto Pensa prima di parlare”, scrive qualcuno. C’è comunque chi prende le sue difese, chiedendo di evitare di commentare negativamente e con tono cattivo le foto dell’influencer.