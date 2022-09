Alessandro Basciano, è bufera sulla proposta a Sophie. La replica

Il modello e ex gieffino risponde via social a chi l’ha criticato per aver chiesto la mano alla sua fidanzata Sophie Codegoni, ecco le sue parole

Da ormai diverse ore non si parla d’altro, sui social e su tutti i principali media gossippari: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sposano e hanno deciso di fare l’annuncio in grande, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Ieri sera, 7 settembre, Basciano ha deciso di inginocchiarsi a sorpresa di fronte a tutti, pubblico e paparazzi, tirando fuori l’anello per la sua amata, che ha pronunciato il suo “sì” convinta e ha poi appassionatamente baciato quello che, a questo punto, sarà il suo futuro marito.

Un colpo di scena davvero clamoroso e, non c’è che dire, anche un colpo da maestro per Basciano, che se era alla ricerca di visibilità c’è effettivamente riuscito. In men che non si dica, le foto della proposta di matrimonio hanno fatto il giro del web e il nome di Basciano e Sophie sono entrati di prepotenza nei trending topic di Twitter. Sempre sul social dell’uccellino azzurro, l’hashtag #BasciagonixVenezia79 è schizzato in prima posizione nelle tendenze. Un’operazione di marketing, ancor prima di essere una romantica proposta, davvero ben riuscita.

Il problema è che il limite fra romanticismo e buon gusto è davvero molto labile. La proposta di matrimonio di Basciano a Sophie proprio a Venezia, piuttosto che da qualsiasi altra parte, ha scatenato un gran bel putiferio. Già, perché chi ha citato Basciano e Sophie su Twitter non l’ha necessariamente fatto con gli intenti più nobili. La coppia è stata aspramente criticata, visto che una proposta di matrimonio ad un evento del genere è apparsa a molti come una banale ricerca di visibilità a tutti i costi. E, visto che i due sono spariti dai radar fin da quando si è conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip, il dubbio appare dopo tutto lecito.

A criticare i Basciagoni è stato anche un giornalista di GQ Uk, Jack King, che dopo aver assistito alla scena ha commentato con toni acidi il siparietto su Twitter. “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta alla sua fidanzata sul red carpet di The Son, un film particolarmente triste che parla di depressione clinica” ha scritto il cronista, lasciando così intendere quanto i due fossero fuori luogo.

Basciano risponde alle polemiche della proposta di matrimonio a Venezia

Il diretto interessato però non ci sta e questa mattina ha deciso di rispondere alle critiche che gli sono piombate addosso. Basciano ha messo mano al suo profilo Twitter, rispondendo così a King. “La proposta non è legata al film caro Jack” ha scritto Basciano, forse inconsapevole del fatto che la toppa è stata peggio del buco.