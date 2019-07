Scontro Barbara De Santi – Deianira: “Dinosaura, con te galleggio”

Barbara De Santi risponde a Deianira Marzano: ecco come si è difesa dalle dure critiche alla sua ultima foto

Barbara de Santi ha deciso di rispondere all’attacco di Deianira Marzano di qualche giorno fa: aveva criticato la sua foto definendola inadatta per una donna della sua età. Barbara è stata in silenzio, fino a quando i suoi fan non le hanno fatto notare quello che le aveva detto La Terribile e che noi avevamo riportato prima che se ne parlasse in questo modo. Ora la notizia è diventata virale e la De Santi non vuole più stare zitta. Cosa ha detto contro la famosa influencer? Non si è trattenuta, ovviamente: la conosciamo bene e sappiamo che, quando qualcuno le calpesta i piedi, utilizza delle frasi affilate come lame.

Foto censurata di Barbara De Santi: la dama non sta zitta!

Ecco come ha colpito (e affondato) Deianira Marzano dopo le critiche della sua foto senza vestiti: “Cos’è, figlia mia? Come si chiama? Dinaira, Donaira, Dinosaura? Come cavolo si chiama questa? Deianira, adesso ho una serata che mi aspetta. Ti porterò nel mio cuore e se sto per affogare, ti chiamerò perché con te galleggio!”. Barbara ha poi voluto fare delle precisazioni importanti: “Mi sa che c’è qualcuna che non ha le idee ben chiare: prima vengo definita insegnate, poi persona del mondo dello spettacolo. Non ho mai detto che qualcuna è invidiosa di me. Occhio, ascoltate bene prima di parlare”.

Uomini e Donne, ultime notizie estate 2019

Deianira Marzano al momento non le ha risposto. Dobbiamo aspettarci un’altra critica al vetriolo? Morale della favola, la foto di Barbara è stata censurata da Instagram. Cosa dirà La Terribile? Quest’ultima aveva avuto uno scontro anche con Manuel Galiano: di lui adesso sappiamo che si è avvicinato nuovamente a Giulia Cavaglia e che lei ha scritto qualcosa che farebbe pensare a un imminente ritorno di fiamma.