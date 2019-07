Barbara De Santi bloccata da Instagram: l’avviso e il motivo

Instagram blocca Barbara De Santi: una foto che non rispetta le linee guida

Per i suoi follower è diventato un giallo: perché è sparita da Instagram la “foto al peperoncino” di Barbara De Santi? Questa domanda è stata riproposta alla dama di Uomini e Donne in tutte le salse e, adesso, non ha potuto evitare di rispondere. Tutto è partito dalla pubblicazione di uno scatto della De Santi come mamma l’ha fatta (niente di volgare, comunque); lo scatto è stato visto da Deianira Marzano, che ha pubblicato una Instagram story delle sue (attaccando ripetutamente la De Santi); la foto è poi sparita misteriosamente… Cos’è successo davvero? Barbara ha voluto fare il punto della situazione.

Barbara De Santi racconta tutta la verità sulla foto censurata

Un vero e proprio caso quello della foto sparita di Barbara De Santi. Vi avevamo già raccontato precisamente cos’è successo, ma la dama di U&D ha comunque preferito aggiungere altro; ecco cosa emerge dalle sue ultime storie di Instagram: “Sto leggendo molti di questi titoli, ma in realtà non sapete…”, e ha fatto lo screen di un avviso di Instagram, con cui le viene chiesto di non pubblicare più foto di quel tipo: “Se dovessi violare ancora le nostre linee guida, il tuo account potrebbe subire limitazioni o essere disattivato”.

Il profilo Instagram di Barbara De Santi è ancora intatto, ma deve stare ben attenta a quello che pubblica: certo, la sua ultima foto non era per nulla scandalosa, ma Instagram – forse anche per via delle numerose segnalazioni – ha deciso di rimuovere quel contenuto. Non è l’unica news di Uomini e Donne: Manuel Galiano ha deciso di voltare pagina in questo modo dopo la rottura con Giulia Cavaglia!