Manuel Galiano volta pagina: in viaggio senza Giulia Cavaglia

Manuel Galiano, nuovo capitolo della sua vita dopo Giulia Cavaglia

Manuel Galiano e Giulia Cavaglia non sono più una coppia: su questo non ci piove. Hanno deciso di dividere le loro strade senza dare troppe spiegazioni. Manuel non si è rattristato troppo e ha voltato subito pagina. Ricomincia da sé stesso. Non sapremo mai qual è la verità, ma entrambi hanno reagito nel modo migliore alla rottura. Sì, Giulia non avrebbe mai creduto che la sua storia sarebbe finita in tempi record, ma comunque non ha dovuto fare i conti con un matrimonio andato in frantumi. È più semplice per lei riprendersi. Su Instagram mostra sempre il sorriso e non ha perso comunque la speranza di innamorarsi: chissà se Maria De Filippi le darà un’altra chance…

Uomini e Donne news, ecco cosa sta succedendo a Manuel

Quel che è certo è che non vedremo sul trono Manuel Galiano, dopo tutte le critiche (giuste o ingiuste?) che ha ricevuto, visto che molti pensano che abbia tradito Giulia Cavaglia. Ma non ci sono prove incontrovertibili. Manuel ricomincia da sé, ripercorre i passi del passato e su Instagram ha scritto: “Roma I’m coming. Stesso zaino, stesso posto, stesso treno”. Altri progetti all’orizzonte dopo la rottura-lampo con la fidanzata? Sicuramente terrà sempre aggiornati i propri follower di Instagram.

Ultime notizie su Manuel e Giulia di Uomini e Donne

Mentre Manuel è ritornato alla sua vita da single, sono serpeggiati sul Web dei pettegolezzi su Giulia e Giulio (l’altro suo corteggiatore preferito): si sono davvero incontrati per approfondire la loro conoscenza? Lei è voluta intervenire per spiegare chiaramente come sono andate le cose. Non appena ha deciso di chiudere tutti i ponti con Manuel, ha colpito molto un messaggio di Giulia, che non riesce proprio a trovare il suo principe azzurro: con Lorenzo Riccardi è andata male, con Manuel Galiano peggio di peggio. Quest’estate le regalerà forse qualche gioia?