Uomini e Donne, il gossip su Giulia e Giulio Raselli: parla la Cavaglia

Uomini e Donne, scoppia il gossip su Giulia Cavaglia e Giulio Raselli: l’ex tronista rompe il silenzio e racconta la verità

Nelle scorse ore è circolato un curioso gossip attorno a Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di Uomini e Donne. Qualcuno ha infatti sussurrato che i due, dopo che la love story tra l’ex tronista e Manuel Galiano è naufragata, si sarebbero rivisti. Il mormorio è trapelato dopo che sono stati incrociati dei video pubblicati su Instagram dai diretti interessati. Nella fattispecie alcuni hanno ipotizzato che Raselli e Giulia si trovassero nella stessa macchina, in quanto i filmati postati indipendentemente dai due parevano mostrare lo stesso veicolo. Sulla questione è intervenuto Giulio nella giornata di ieri. Oggi ha detto la sua anche Giulia.

“Ragazzi vi devo dire un segreto, ma mi raccomando che rimanga qua tra di noi”, ha esordito ironicamente Giulia tra le Instagram Stories. “Non era la macchina di Giulio, quindi cerchiamo di stare un attimo più tranquilli tutti quanti”. Dopo la smentita di Raselli giunge quindi anche quella della Cavaglia che ha aggiunto: “Se c’è qualcosa da dire, qualcosa sulla mia vita sentimentale e non, andate pur tranquilli che sarò la prima a comunicarvelo. Non era la macchina di Giulio, tant’è che anche lui ha smentito ieri. Ma per chi non riesce mai a comprendere bene, dico proprio palesemente: non era la macchina di Giulio”.

Uomini e Donne, Giulio Raselli: “Non siate mai la seconda scelta di qualcuno”

“Non è per fare il filosofo, anche perché non lo sono. Ma una cosa che posso assicurarvi, e mi auguro che tutti voi la facciate… non siate mai la seconda scelta di qualcuno. Mai. Tranquilli”. Con queste parole Raselli ha smentito il gossip circolato ieri. Per quanto invece riguarda la rottura tra la Cavaglia e Galiano, Giulio non ha voluto commentare in alcun modo. In merito alla vicenda, con un video pubblicato su Instagram, si è limitato a dire di non aver intenzione di esprimersi, parlando di tatto e solidarietà.