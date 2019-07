Uomini e Donne: l’ultima frecciatina di Giulio a Giulia e Manuel

Uomini e Donne, Giulia e Manuel si sono lasciati: Giulio non si pronuncia ma poi arriva la frecciatina

La rottura lampo di Giulia Cavaglia e Manuel, a pochissime settimane dalla loro uscita da Uomini e Donne, è stata al centro del gossip in questi giorni. Un presunto e chiacchieratissimo tradimento di lui, il silenzio di lei, poi la decisione di dichiarare pubblicamente che il fidanzamento era stato interrotto. Tra gli appassionati del Trono Classico più attivi sui social, dopo la conferma della rottura, ce ne sono stati molti che hanno chiesto a Giulio – ex corteggiatore di Giulia – di commentare l’accaduto. Lui, però, tirato in causa non ha voluto esprimersi, non esplicitamente per lo meno. Nelle ultime ore, su Instagram, a molti non è infatti sfuggito un commento lasciato da Giulio sotto una foto pubblicata da Luigi Mastroianni.

Cosa c’entra l’ex tronista siciliano con la fine della storia tra Manuel e Giulia? Niente, ma le parole scritte da Giulio sotto l’immagine di Luigi sono sembrate a diverse persone una chiara frecciatina alla coppia appena scoppiata. Mastroianni, nello specifico, ha condiviso una foto di lui insieme alla fidanzata Irene, alla quale ha fatto seguito un commento di Giulio. “Una coppia belle e sopratutto vera”, possibile che questo complimento- come tanti hanno pensato – fosse in realtà un attacco celato a Giulia e Manuel? Queste, ovviamente, sono tutte supposizioni. Ad onor del vero però, specie quando si tratta di social, Giulio (anche quando stava a Uomini e Donne) ha usato spesso Instagram per far arrivare i suoi messaggi.

Uomini e Donne: le prime parole di Giulio sulla crisi tra Manuel e Giulia

Quando in rete sono iniziate a circolare le prime notizie riguardanti la crisi tra Manuele e Giulia (compresi i video e le immagini sul presunto tradimento dell’ex corteggiatore) Giulio Raselli non ha voluto infierire contro la coppia. In merito alla questione, con un video pubblicato su Instagram, si è limitato a dire di non aver intenzione di esprimersi, per una questione di tatto e solidarietà.