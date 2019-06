Manuel ha davvero tradito Giulia? Interviene Giulio Raselli: “Momento complicato”

Manuel e Giulia news, la coppia continua a far discutere: le ultimissime

Le news su Giulia e Manuel sono giunte alle orecchie di Giulio Raselli, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne della tronista. Giulio è appena rientrato dalla Sardegna, dove è stato tentatore nell’edizione in onda di Temptation Island. E ovviamente entrato nuovamente in possesso del suo cellulare, accedendo ai social non avrà potuto fare a meno di notare cosa sta succedendo alla coppia che si è formata a suo discapito. Sono giorni particolari infatti per Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, perché il primo è stato accusato di aver tradito la seconda. Lui ha smentito, da parte di lei invece non sono giunte dichiarazioni in merito. Manuel comunque dovrebbe essere rientrato dalla vacanza a Ibiza, visto che è stato avvistato in aeroporto, dunque vedremo come si metteranno le cose fra loro.

Manuel ha tradito Giulia? Parla Giulio Raselli: “Un momento delicato”

Potrebbe esserci una crisi in corso come anche no, partita proprio dalla partenza per Ibiza di Manuel. D’altronde anche su Arianna e Andrea si mormorava che fosse finita, invece loro sono tornati a mostrarsi sui social felici e sereni, senza nemmeno commentare le voci sul loro conto. Ma torniamo a Giulio, perché oggi si sta dedicando ai fan rispondendo alle loro domande. Una di queste era su Manuel e cosa ne pensa del presunto tradimento. Ecco la risposta dell’ex rivale: “Ecco questa è una domanda alla quale vorrei rispondere con molto piacere. Secondo me bisognerebbe avere nella vita un po’ di tatto. Nel senso che io sono convinto che questo per loro sia un momento complicato: bisogna stare un pochettino più attenti con le parole”.

Giulio Raselli torna a parlare di Giulia: la risposta ai fan

Giulio dunque ha preso le difese della coppia, anche perché non sapendo come stanno davvero le cose e non sapendo se Manuel ha davvero tradito Giulia, non se l’è sentita di esprimersi. Ed è un comportamento maturo e ha invitato anche molti suoi fan ad assumerne uno simile, dicendo di avere un po’ più di tatto nell’esprimere un proprio pensiero. Ma a Giulio è stato anche chiesto cosa sia oggi per lui la Cavaglià. E lui ha risposto così: “Senza ombra di dubbio una persona con la quale ho condiviso dei bellissimi momenti”. Stima e affetto sembrano non essere svaniti.