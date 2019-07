Giulia Cavaglià e Giulio Raselli si sono rivisti? Lui non ci sta, la dura risposta

Giulia Cavaglià e Giulio Raselli insieme dopo Uomini e Donne? Esplode il gossip

Giulia Cavaglià e Giulio Raselli si sono rivisti? Da qualche ora è esploso il gossip sui due ex protagonisti del Trono Classico! I due non si vedono da un mese, fino a prova contraria, e possiamo dire che seppure il tempo sia stato poco ne sono successe di cose. A Uomini e Donne Giulia ha preferito Manuel a Giulio, dando il ben servito a quest’ultimo e spiegando che nel suo cuore c’era l’altro. Con l’altro, ovvero Manuel Galiano, la storia è finita nel giro di poco tempo e oggi dunque Giulia Cavaglià è single. Giulio invece è reduce dall’esperienza come tentatore a Temptation Island 2019. Dato che nel programma l’intesa e l’attrazione tra Giulia e Giulio era forte e ben visibile, in molti hanno pensato che, terminata la storia con Manuel, i due avrebbero potuto rivedersi. Dalle ipotesi alle possibili prove il passo è stato breve.

Giulio Raselli e Giulia Cavaglià si sono rivisti? L’ex corteggiatore interviene

Stamattina Il Vicolo delle News ha infatti incrociato un paio di video pubblicati su Instagram dai due. Uno è quello di Giulia postato ieri sera, in cui è in macchina e inquadra la strada. L’altro è di Giulio, risalente a qualche tempo fa, anche lui era in macchina. Gli interni delle due auto sembravano essere molto simili, per questo qualcuno ha pensato a Giulia e Giulio insieme. I due abitano anche molto vicini, per cui nulla avrebbe potuto impedire un incontro. Dopo ore di sospetti e di silenzi, è arrivata però la risposta tra le righe di Giulio Raselli! In un video su Instagram ha detto: “Non è per fare il filosofo, anche perché non lo sono. Ma una cosa che posso assicurarvi, e mi auguro che tutti voi facciate, non siate mai la seconda scelta di qualcuno. Mai. Tranquilli”.

Giulia e Giulio non si sono rivisti dopo Uomini e Donne: “Mai seconda scelta”

Giulio, che si era anche espresso sulle voci del tradimento di Manuel, non vuole essere una seconda scelta. Dunque non darà una possibilità alla sua conoscenza con Giulia, visto che a Uomini e Donne lei ha scelto Manuel. Non ha palesemente smentito di aver rivisto l’ex tronista, per cui immaginiamo che qualcuno continuerà a pensarlo. O semplicemente Giulia potrebbe avere un amico o un’amica che ha la stessa auto di Giulio!