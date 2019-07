Giulia Cavaglia parla dopo rottura con Manuel: “Realtà non all’altezza”

Manuel e Giulia news, lei prende la parola dopo la fine della storia

Giulia Cavaglia non vuole avere più nulla a che fare con Manuel Galiano. La loro storia è finita. Concluso Uomini e Donne, hanno passato poco tempo insieme e ora si ritrovano nuovamente single: il programma non ha permesso ai due di trovare la persona dei loro sogni. Anche se Giulia ci credeva nella sua scelta. E forse è stata l’unica a crederci fino in fondo. Numerosi sono i suoi fan che le hanno detto, su Instagram, che la rottura con Manuel è stata una liberazione e che sarebbe dovuta uscire dalla trasmissione assieme a Giulio Raselli. Ora l’ex tronista di Uomini e Donne pensa solo a leccarsi le ferite: ha avuto due delusioni nel giro di pochissimo tempo (Lorenzo e Manuel).

Uomini e Donne oggi: Giulia Cavaglia scrive un messaggio su Instagram

Manuel e Giulia si sono ufficialmente lasciati. Pare proprio che non ci sia più nulla da fare. Al momento sta facendo parecchio chiacchierare l’ultimo post pubblicato dalla Cavaglia su Instagram: “La realtà non è all’altezza della fantasia #brivido”. Un messaggio scritto dopo che si è diffusa la notizia secondo cui Manuel avrebbe messo dei like ai commenti negativi contro la fidanzata.

Follower di Giulia Cavaglia spaccati: avrebbe dovuto scegliere Giulio?

I fan di Giulia di Uomini e Donne si sono fatti sentire e su Instagram le hanno lasciato questi messaggi molto contrastanti: “Giuly, parla con Manuel, chiaritevi. Non posso pensare che tra di voi possa essere tutto finito così. I vostri occhi parlavano e dicevano tutto”; “Sono felice che ti sei lasciata con Manuel. Non avevate nulla in comune. Non era il ragazzo per te. Meriti decisamente di meglio”; “Le strade più difficili portano a destinazioni meravigliose: purtroppo tu, Giulia, hai scelto quella più facile e superficiale #teamgiulio”; “Meriti di più. Non dovevi sceglierlo!”. Prima o poi Giulia deciderà di dargli una seconda chance?