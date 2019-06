Giulia e Manuel, lui mette like alle critiche contro la fidanzata? “Vergognati”

News Uomini e Donne, Manuel Galiano ha messo dei like contro Giulia Cavaglia?

Manuel e Giulia si sono davvero lasciati o continuano a stare insieme? L’ex corteggiatore si è difeso dalle ultime accuse contro di lui: ci sono persone pronte a scommettere che il ragazzo, durante una serata a Ibiza, avrebbe baciato una ragazza. Lui ha cercato in tutti i modi di dimostrare che non c’è stato nessun tradimento, ma le sue parole non hanno convinto i fan, che vogliono conoscere al più presto la verità. Anche Deianira Marzano ha intenzione di fare chiarezza su quello che è successo e adesso ha pubblicato degli screenshot di presunti like che Manuel avrebbe messo ad alcune critiche contro la fidanzata Giulia Cavaglia.

Deianira contro Manuel, lui cancella tutte le prove?

La Terribile, dopo ripetuti attacchi nei confronti di Manuel, gli ha fatto un affondo: “Ma lui che mette like alle offese contro di lei? Ma vergognati!”. Quello che ha sorpreso di più l’influencer è il fatto che, dopo la sua story, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe eliminato ogni qualsivoglia traccia: “Quel fessacchione di Manuel, dopo aver pubblicato il salvaschermo dove metteva like contro Giulia, è andato immediatamente a toglierli. Giulia, potresti spiegarci com’è andata a finire e perché sta mettendo like a tutti i commenti negativi contro di te?”.

Giulia e Manuel ultime notizie: l’incontro e il messaggio Instagram

Lui non le ha risposto. Sta forse ricucendo il suo rapporto con Giulia? Dopo il presunto avvistamento dei due, il ragazzo ha scritto questo messaggio su Instagram: “Se ti fermi un secondo vedrai che la soluzione è sempre stata lì, davanti a te. Pensa solo a quello che ti fa stare bene, calibra persone e situazioni, elimina il superfluo, dai importanza a ciò che lo ha davvero ed eccola lì… felicità”. Cos’altro salterà fuori su questa coppia di Uomini e Donne?