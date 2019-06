Manuel Galiano, Deianira sbotta: “Non faccio corna, ti hanno preso per il…”

Deianira Marzano, nuovo affondo a Manuel Galiano: ci sono le prove del tradimento?

Non terminerà di certo in questi giorni la querelle tra Deianira Marzano e Manuel Galiano: la prima ha pubblicato su Instagram dei video che confermerebbero il tradimento del ragazzo nei confronti di Giulia Cavaglia; l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, invece, si è difeso dicendo che lui, quella sera, aveva una maglia diversa rispetto al giovane del video. Qual è la verità? Deianira continua avanti per la sua strada, convinta che la verità verrà presto a galla: ha mostrato, tramite le sue storie di Instagram, anche dei messaggi di gente che sarebbe stata presente alla serata e che avrebbe notato che Manuel aveva proprio la maglia bianca (avrebbe indossato quella nera un altro giorno).

Manuel di Uomini e Donne attaccato da Deianira: le ultime dichiarazioni

Ieri notte Manuel Galiano ha confessato tutto, ma non è riuscito a zittire Deianira La Terribile, che gli ha risposto in questo modo: “Il fatto che tu mi abbia chiamato Signora Plasticona lo prendo come un complimento, poi aggiungo che le corna non le metto e non le tengo. La prossima volta stai attento perché te la fai con le ragazze che intrattengono le persone ai tavoli, diciamo così. Ti prendono per il c…! Fessacchione!”. Anche Claudia Dionigi ha parlato del presunto tradimento di Manuel… dove si nasconde la verità?

Giulia Cavaglia si diverte da sola?

Deianira ha poi continuato, mettendolo in guardia: “Nessun peace and love perché per me questa storia non finisce qui”; ha poi pubblicato una foto dell’ex tronista (che ha scritto uno strano messaggio nelle ultime ore) sorridente durante una serata: “Ma quanto è affranta Giulia Cavaglia? Ho sempre sostenuto che questa storia è una messa in scena!”. Risponderanno i due diretti interessati o Giulia preferirà sorvolare?