Barbara De Santi, cancellata “foto al peperoncino” (ma la mette altrove)

La foto di Barbara De Santi eliminata da Instagram: cos’è successo davvero?

Solo ieri Barbara De Santi ha pubblicato una “foto al peperoncino” sul suo profilo Instagram e oggi è misteriosamente scomparsa! A quanto pare in molti hanno segnalato il suo scatto. Il motivo? Barbara ha parlato di invidia. O forse di antipatia nei suoi confronti: in qualche modo la devono colpire! La dama di Uomini e Donne ha dalla sua un grande numero di fan, ma non mancano i detrattori, che aspettano il momento più propizio per infastidirla e ora hanno deciso di segnalare la sua foto. Qualcuno crede che l’abbia cancellata lei personalmente perché l’ha poi ritenuta esagerata, ma si può leggere la verità tra le righe o meglio tra gli hashtag del suo ultimo post.

Barbara De Santi contro le invidiose: il nuovo messaggio

Deianira Marzano è andata all’attacco contro Barbara e l’insegnante, quest’oggi, si è ritrovata senza la sua foto delle mille critiche. Ecco cos’ha scritto adesso: “Alla faccia delle invidiose che pensano di togliermi il sorriso. Io rido! #ifattivostri #invidiabruttabestia #rideresempre”. Proverà un’altra volta a pubblicare foto di quel tipo? Che poi non era niente di scandaloso, eh! La De Santi ha comunque pensato bene di mettere proprio quello scatto come foto del profilo su Instagram. La possono vedere tutti, anche chi non la segue.

Uomini e Donne news, lo sfogo della De Santi

Qualcuno le ha chiesto come mai aveva disattivato i commenti sotto alla “foto della discordia”: “Barbara, perché quando metti foto come quella di ieri, togli l’opzione di poter commentare? Credo che se posti quel genere di foto, devi prenderti le tue responsabilità. Comunque complimenti”; e la dama di U&D ha risposto in questo modo: “Io amo il confronto con persone intelligenti, se il confronto è con le invidiose che cadono e scadono in cattiverie fuori luogo, tra l’altro in casa mia, preferisco bloccare”. Sfoghi all’ordine del giorno per i personaggi di Uomini e Donne: avete letto invece quello che ha detto Valentina Dallari su malattia, sigarette e tatuaggi?