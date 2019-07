Uomini e Donne, Valentina Dallari sfogo: verità malattia, tatuaggi, sigarette

Anoressia Valentina Dallari: le nuove parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Valentina Dallari ha dovuto combattere contro l’anoressia. Giorno dopo giorno, diventava sempre più magra, fino a quando non ha capito di avere un problema da risolvere al più presto. Non è stato facile ritornare a com’era prima, ma Valentina ha tenuto duro e adesso può dire di essere felice. Soddisfatta per il percorso che ha fatto. Ecco perché, molto spesso, pubblica stories e feed su Instagram dei progressi fatti in quest’ultimo anno: un modo, il suo, per spronare quanta più gente possibile vive in quella sua stessa situazione a reagire, a capire che l’anoressia è una malattia che va curata e che quel tipo di magrezza non rende belli. Né tantomeno sani.

I messaggi di Valentina Dallari sui disturbi alimentari

Poco tempo fa aveva pubblicato una foto con cui mostrava com’era un anno fa, adesso ha invece voluto spiegare ai suoi follower il motivo per cui pubblica di frequente foto dei suoi miglioramenti; inoltre a chi le ha chiesto come mai non parla di bulimia, lei ha risposto in questo modo: “In realtà io parlo perfettamente dei disturbi alimentari in generale, ma per rispetto di chi soffre di questa patologia, di cui io non so nulla, non mi permetto mai di dare consigli. Non avendola vissuta, non mi sento qualificata”.

Uomini e Donne news, Valentina attaccata per tatuaggi e sigarette

Ha poi continuato così: “Non sono una ‘testimonial’, sono solo una ragazza che racconta quello che ha passato per dare forza. Io non sono meglio di nessuno”. C’è anche chi l’ha criticata: “Se smetti di fumare e cancelli quegli obbrobri dalla tua pelle…”; e lei, abituata a ricevere giudizi negativi, ha detto: “Non sarei io allora”. Valentina Dallari è un ex personaggio di Uomini e Donne che fa sempre parlare di sé così come Giulia Cavaglia e Manuel Galiano: la ragazza ha appena pubblicato il primo messaggio dopo la rottura.