UeD, Valentina Dallari posta una foto prima del ricovero: “Scusate è forte”

Uomini e Donne, Valentina Dallari ricorda i momenti difficili prima del ricovero: “Chiedo scusa per la foto così forte… Finalmente inizio a vedermi”

Gli ultimi anni sono stati veramente intensi per Valentina Dallari. Adesso è diversa dalla ragazza che abbiamo conosciuto noi a Uomini e Donne. A cambiarla c’ha pensato la vita e le sfide che ha dovuto affrontare per uscire dal tunnel dell’anoressia. Oggi Valentina sta bene e, quando può e vuole, usa i suoi spazi sui social per lanciare messaggi di positività a chi come lei sta facendo (o ha fatto in passato) i conti con questa brutta malattia. L’ultima foto condivisa su Instagram, difatti, è proprio un’immagine di lei risalente ad un anno fa, prima del suo ricovero in una clinica per la cura dei disturbi alimentari. Valentina era molto magra e provata ma oggi sta bene ed è in salute, ed è questo il messaggio che ha voluto fare arrivare ai suoi follower.

“Chiedo scusa per la foto così forte, però mi è comparsa come ‘ricordo’. Questa sono io esattamente un anno fa. Finalmente inizio a vedermi ora come ero davvero, e pensare che io mi vedevo esattamente come sono ora”, queste le parole con le quali l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto accompagnare il suo post su Instagram. La frase più importante, però, Valentina l’ha lasciata alla fine. “Mai mollare, mai”, ha scritto la Dallari convinta e fiera del percorso fatto e dei risultati raggiunti con la sua forza di volontà.

Valentina Dallari torna in tv: il nuovo progetto dell’ex tronista

Dopo Uomini e Donne Valentina Dallari è pronta a rimettersi in gioco in tv. L’ex tronista, che oggi fa la dee jay, è stata scelta per prendere parte ad un nuovo programma musicale (il suo ruolo sarà quello di giudice). Una nuova vita e nuovi progetti per la ragazza che, a testa alta, sta andando avanti collezionando successi personali e professionali.