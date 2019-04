Uomini e Donne news: Valentina Dallari e Gianluca si sono risentiti

Uomini e Donne, Valentina Dallari ha risentito il suo ex corteggiatore Gianluca: Andrea Melchiorre? “Non ne voglio parlare”

La Valentina Dallari che conosciamo è oggi molto diversa dalla ragazza che anni fa si era messa in gioco sul trono di Uomini e Donne. Quell’esperienza, ha raccontato più volte lei, le ha cambiato la vita, e gestire il successo raggiunto sui social per lei non è stato molto facile. Valentina ha dovuto fare i conti con i suoi disturbi alimentari ma adesso, dopo aver seguito un percorso riabilitativo in un centro specializzato, a Uomini e Donne Magazine ha confermato di stare bene e di essere tornata in forma. Nella sua intervista, ovviamente, ha anche ripercorso i momenti più importanti nel suo trono, riservando anche parole carine ad alcuni suoi ex corteggiatori. Con due di loro, in particolare, si è anche sentita dopo il programma.

“Gianluca era dolcissimo, un ragazzo d’oro, lo seguo sui social e si è sempre comportato bene […] Mi ha scritto un po’ di tempo fa. Anche Mariano alla fine del suo trono mi aveva scritto”, ha dichiarato l’ex volto noto di Uomini e Donne. Andrea Melchiorre? Di lui, come molti sapranno, Valentina non ha oggi un bel ricordo. In diverse occasioni la Dallari ha accusato in passato il suo ex fidanzato di essere stato in qualche modo una delle cause scatenanti della sua malattia. In merito a Melchiorre, infatti, l’ex tronista si è oggi limitata a dire: “Andrea? Di lui Non voglio parlare”.

Valentina Dallari torna in TV dopo Uomini e Donne: ritornare sul trono? “Perché no”

Presto Valentina Dallari tornerà in TV. L’ex tronista, che oggi lavora come deejay, prenderà parte ad un programma musicale come giudice. Si tratta di un format inglese prodotto da Canale 5, una sorta di talent che la vedrà spesso esibirsi anche insieme ai concorrenti. Tornare a Uomini e Donne? “Perché no”, ha risposto Valentina. “Ci potrei anche pensare, sono single da un bel po’ di tempo”.