Barbara De Santi, foto troppo spinta? Deianira l’attacca, lei risponde

Deianira contro Barbara De Santi: foto esagerata su Instagram?

Barbara De Santi è stata presa di mira da Deianira Marzano. Come mai? Secondo l’influencer, la dama di Uomini e Donne avrebbe pubblicato una foto fin troppo spinta su Instagram. Non è la prima volta che La Terribile attacca personaggi di U&D e lo ha fatto ancora; anche questa volta ha ricevuto una risposta. Barbara non è voluta rimanere in silenzio. Una foto, quella della De Santi, che ha sorpreso i fan, che comunque non hanno potuto commentarla perché l’insegnante ha bloccato la possibilità di lasciare dei messaggi. Lo ha fatto per evitare vagonate di critiche? La foto, comunque, è piaciuta molto, considerato che ha superato i 6000 like.

La foto di Barbara scatena Deianira (e i fan non possono commentare)

Dopo aver spiegato alcuni retroscena sulla storia di Manuel e Giulia di Uomini e Donne, Deianira ha avuto qualcosa da ridire sull’ultima foto pubblicata da Barbara De Santi su Instagram: “Ha perso il lume della ragione. Alla sua età si mette così e non riesce a fare più di 3000 like? Figlia mia, se non li riesci a fare così, come ti metterai la prossima volta: con ‘la Giorgia di fuori’? Ma tutto apposto?”.

Uomini e Donne news, Barbara De Santi risponde alla Terribile

Immediata la risposta di Barbara di Uomini e Donne: “Aggiornati perché stanno aumentando i like”; Deianira ha colpito con la sua ironia: “Meglio! Abbiamo fatto un’opera di bene”. Nonostante sia terminata anche l’ultima stagione del trono Over, la De Santi fa chiacchierare tantissimo. Chissà se un giorno la vedremo col suo fidanzato – chi sarà? – a Temptation Island per mettere alla prova il suo amore, come hanno fatto David e Cristina, che adesso non se la stanno passando proprio bene.