David e Cristina: “La amo”, ma lei ha troppi dubbi e non si fida

Temptation Island news, David e Cristina si confrontano a distanza

Cristina e David di Temptation Island hanno partecipato al programma per capire se il loro amore è davvero forte o se invece sono destinati a dividere le loro strade. Se Cristina si sta lasciando andare, David è più trattenuto, anche se c’è stato un video che ha infastidito parecchio la fidanzata. Lo aspettava da tempo. Ed è stata accontentata! Cristina ha potuto scoprire un David diverso: ad esempio con lui ha ballato pochissime volte e invece con le tentatrici ha dato il meglio di sé… Cristina ha sempre più dubbi sul suo conto mentre David è sempre più convinto che lei è la donna della sua vita.

David sempre più innamorato, lei invece…

Queste sono state le parole a sorpresa di David: “Mi sono reso conto di essermi innamorato di lei. Dovrebbe smettere di lamentarsi, non ha mai parlato di sentimenti”. Mentre Federica Lepanto è rimasta sola senza il suo “fidanzato”, Cristina ha visto un video su David che l’ha lasciata senza parole: “Se fa questo, devo cominciare a non fidarmi delle sue parole. Ho troppi dubbi. Mi fa piacere di aver visto questo video”.

Ultime notizie Temptation Island: ecco cos’è successo durante la seconda puntata

Cristina è convinta che il suo fidanzato debba lasciarsi andare di più, invece di avanzare critiche nei suoi confronti: “Lui si sta trattenendo come nella vita reale. Punta sempre il dito per giudicare, ma vorrei vederlo per capire cosa mi suscita e come si rapporta agli altri”. Durante la seconda puntata di Temptation Island è successo anche altro: Filippo Bisciglia è stato travolto da una polemica inaspettata mentre sappiamo cos’è accaduto davvero a Nunzia e Arcangelo dopo il programma.