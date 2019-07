Giulia Cavaglia e Manuel Galiano sono tornati insieme? Lei fa capire tutto

Giulia e Manuel di nuovo insieme? Sorpresa per i fan!

Cosa sta succedendo davvero fra Manuel e Giulia di Uomini e Donne? C’è da dire che i due si stanno impegnando a tenere sulle spine i loro fan con frasi che fanno capire tutto… o niente. Questa volta a far chiacchierare è quello che ha scritto Giulia Cavaglia sul suo profilo Instagram: un chiaro riferimento a un momento particolare vissuto con Manuel Galiano durante il loro percorso a Uomini e Donne. Significa che le manca o che è tornato a splendere il sole? I follower dell’ex tronista l’hanno visto come un segnale positivo… speriamo che non restino abbagliati da qualcosa che in realtà non c’è.

La frase di Manuel e Giulia durante la loro prima esterna a U&D

Questo ha scritto Giulia Cavaglia su Instagram: “Credi nel destino?”. Non vi dice niente questa domanda? Per suoi fan e per i telespettatori più attenti ha un grande significato: è quella della prima esterna di Giulia e Manuel a Uomini e Donne. Manuel avrebbe quindi voltato pagina… ma assieme a Giulia! Ecco come hanno reagito i follower: “La frase della prima esterna con Manuel. Che ricordi!”; “Questa frase mi ricorda tanto la prima esterna con Manuel. Destino”; “Oddio, ma questa è la prima frase che vi siete detti tu e Manuel! Adesso mi metto a piangere”; “Lo sapevo che tu e Manuel sareste tornati insieme! Sono contenta per voi”.

Uomini e Donne news, Manuel Galiano è positivo: cosa sta accadendo davvero?

Mentre Barbara De Santi ha spiegato perché Instagram l’ha bloccata, Manuel Galiano ha pubblicato un messaggio molto positivo che fa ben sperare i suoi fan: “Il colore rosso, oltre ad essere il mio colore preferito, è simbolo del sangue e dell’energia vitale sia mentale che fisica. L’uso di questo colore aiuta a combattere le energie passive infondendo una straordinaria forza sia psichica e che motoria. Abbinato al primo chakra, questo colore simboleggia l’estroversione e la forza di volontà”. Non ci resta che aspettare di sapere quello che ci dirà il super-testimone!