Scardina ancora in coma: ora parla il fratello di Diletta Leotta

Come sta Daniele Scardina? Il pugile, noto alla cronaca rosa per la sua love story con Diletta Leotta e per la partecipazione a Ballando con le Stelle, è ancora in coma. Dopo l’operazione d’urgenza dello scorso martedì, effettuata in seguito ad un’emorragia cerebrale, le condizioni dello sportivo restano stabili.

Costantemente monitorato, l’atleta è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Humanitas di Rozzano, nel Milanese. Come da protocollo, per avere un quadro più chiaro del suo stato di salute, bisognerà attendere tra le 48 e le 72 ore dall’intervento.

Alessandro Cerchi, il manager di Daniele Scardina, ha fatto sapere a LaPresse:

“In questo momento Daniele è in coma indotto. Sempre stabile ma ogni giorno ci sono miglioramenti. Dobbiamo aspettare, ogni giorno c’è un piccolo miglioramento che aiuta a sperare. Le notizie per il momento sono positive”

Negli ultimi giorni King Toretto ha ricevuto tanti, tantissimi, messaggi di sostegno e incoraggiamento. Anche Mirko Manola, il fratello di Diletta Leotta, ha voluto dedicare una storia Instagram a Scardina. I due sono stati cognati per un anno. Daniele e la conduttrice di Dazn si sono amati dal 2020 al 2021.

Insieme hanno condiviso l’esperienza del primo lockdown da Covid-19 per poi dividere le proprie strade. Non hanno mai svelato i motivi della loro rottura – si è parlato di alcuni tradimenti – ma hanno mantenuto un rapporto cordiale e pacifico.

“Un solo pensiero, riprenditi presto. Sei una persona speciale”, ha scritto il fratello di Diletta Leotta su Instagram, condividendo uno scatto proprio insieme a Daniele Scardina. Mirko Manola ha un legame profondo con la sorella minore (i due hanno la stessa madre ma padri differenti) e ha conosciuto tutti i suoi fidanzati.

Prima il dirigente televisivo Matteo Mammì e poi Daniele Scardina. Subito dopo l’attore turco Can Yaman e il modello Giacomo Cavalli (presente al matrimonio di Mirko Manola che è stato celebrato in Sicilia a settembre 2022). Il chirurgo plastico ha già avuto modo di conoscere pure il calciatore Loris Karius, attuale fiamma di Diletta Leotta.

Anche quest’ultima ha voluto condividere pubblicamente un messaggio per Daniele Scardina dopo aver appreso della tragedia che ha coinvolto il trentenne: “Forza Dani”.

Daniele Scardina in coma: cosa è successo

Daniele Scardina si è sentito male durante un allenamento in palestra. Stando alle dichiarazioni del manager Alessandro Cerchi, il pugile ha compiuto sul ring un movimento brusco che gli ha lesionato due vene. Qualche minuto dopo Scardina è stato colpito da un malore mentre si trovava negli spogliatoi e ha perso i sensi a causa di un ematoma sottodurale al cervello.

Daniele Scardina non tronerà più sul ring

Di recente Daniele Scardina era passato nella categoria dei mediomassimi. Il 24 marzo doveva esserci il suo esordio, in programma all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Cedric Spera.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, ora “è davvero impossibile credere, purtroppo, che Scardina possa tornare a praticare la boxe. Dopo un infortunio del genere non avrebbe mai l’idoneità per rimettersi i guantoni”.