Il gossip stavolta è corredato da foto in cui il pancino, in effetti, c’è: arriverà presto una conferma anche dalla coppia?

Diletta Leotta è incinta del primo figlio? Così pare! Lei e il suo fidanzato Loris Karius sarebbero in dolce attesa e si parla già di conferme che giungono da persone a loro vicine. Dopo aver chiuso una relazione molto chiacchierata con Can Yaman, da qualche mese Diletta fa coppia con Loris Karius, portiere del Newcastle. Con lui sembra aver trovato la stabilità giusta per creare una famiglia insieme, senza paura di bruciare le tappe.

Diletta e Loris stanno insieme da ottobre, ma tra qualche mese potrebbero diventare genitori. Il condizionale è d’obbligo fino a quando non ci saranno conferme ufficiali o foto col pancione che non possono essere smentite. Per il momento però ci sono conferme di persone a loro vicine e foto che mostrano sì un pancino sospetto, ma non ancora abbastanza grande da rendere inconfondibile la gravidanza. Eppure i sospetti sono tanti e grandi, visto che Diletta ha sempre avuto un ventre piattissimo.

Oggi Pipol su Instagram ha svelato la lieta notizia: Diletta Leotta aspetterebbe un figlio da Loris Karius. Non si sono mai nascosti da quando stanno insieme, vivono il loro amore alla luce del sole e già questo aveva fatto intuire sin da subito potesse trattarsi di una storia seria. Poi ci sono state le presentazioni in famiglia, ben presto, e tutto sembrava confermare il loro amore già forte e profondo.

Una serie di conferme che li avrebbero portati a scegliere di mettere su famiglia insieme. Diletta Leotta incinta del primo figlio è un gossip per ora, ma sarebbe stato confermato da addetti ai lavori che collaborano con lei. Il parto sarebbe previsto per la prossima estate, quando diventerà mamma per la prima volta. In effetti nella foto pubblicata da Pipol il pancino c’è…

Per il momento i due vivono un amore a distanza. Diletta vive a Milano, Loris invece vive a Londra dove gioca. La Leotta aveva svelato di essere stata la prima a consigliare a Loris di restare a giocare in Inghilterra, perché “la Premier è un campionato molto più ricco”. Un figlio potrebbe cambiare tutto: chi si trasferirà dove? Sarà lui a venire in Italia oppure Diletta lo seguirà a Londra?