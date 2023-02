Dopo le presentazioni in famiglia arrivate a Natale, Diletta Leotta non nasconde più il suo amore per Loris Karius. Un amore sbocciato per caso, complice un colpo di fulmine a Londra durante un incontro di lavoro, ma diventato subito importante. Per il portiere tedesco la conduttrice di Dazn ha detto addio a Giacomo Cavalli, il modello al quale è stata legata per un anno dopo la rottura (assai chiacchierata) con l’attore turco Can Yaman.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Diletta Leotta ha fatto sapere di essere molto felice e di non avere alcun problema a gestire la relazione a distanza con il calciatore. La siciliana vive infatti a Milano mentre Karius si è trasferito per lavoro a Londra. La coppia, nonostante i rispettivi impegni, riesce sempre a ritagliarsi dei momenti romantici e ricchi di passione.

Diletta Leotta ha spifferato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Ho consigliato a Loris di restare a giocare in Inghilterra. Che cosa verrebbe a fare qui? La Premier è un campionato molto più ricco…”

Dunque, per il momento, nessuna convivenza all’orizzonte ma Diletta Leotta e Karius (che non ha mai giocato in squadre di calcio italiane) sono più uniti e complici che mai e tra aerei e tecnologia riescono a vivere appieno il loro rapporto.

Chi è il nuovo fidanzato (calciatore) di Diletta Leotta

Dopo il dirigente Sky Matteo Mammì, il pugile Daniele Scardina, l’attore Can Yaman e il modello Giacomo Cavalli, dallo scorso ottobre Diletta Leotta è legata a Loris Karius. Quest’ultimo ha 29 anni ed è un portiere tedesco, che attualmente gioca in Inghilterra, nel Newcastle. In passato ha giocato nel Magonza, nel Liverpool e nel Besiktas.

Diletta Leotta e il nuovo fidanzato Loris si sono conosciuti a Londra, grazie ad un impegno di lavoro. Un colpo di fulmine che li ha portati velocemente a chiudere le rispettive relazioni: lei con Cavalli, che lo scorso settembre aveva addirittura portato al matrimonio del fratello; Karius con l’influencer tedesca Janine Wiggert.

Di recente lo sportivo ha conosciuto la famiglia e gli amici più cari della catanese e anche Diletta Lotta ha incontrato i parenti di Karius, complice una fuga romantica in Germania.