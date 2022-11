La relazione tra Diletta Leotta e Loris Karius ha spiccato il volo. E si fa sempre più seria, giorno dopo giorno. Dopo le prime paparazzate a Londra, Milano e Miami la coppia ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto. La conduttirce di Dazn ha postato su Instagram alcune foto in cui è in compagnia del portiere del Newcastle. Foto di sorrisi, complicità e sintonia. C’è grande intesa e si vede.

Diletta Leotta e Karius si trovano nel Baden-Württemberg, regione della Germania sud-occidentale. Loris ha dunque portato la nuova fidanzata a conoscere la sua famiglia e i suoi amici più cari. Dopo la gita tra i campi in bicicletta, la sera i due si sono recati nel centro di Biberach an der Riß, la città in cui è nato e cresciuto il calciatore.

Qualche settimana fa Karius ha conosciuto a Milano Ofelia, la madre di Diletta Leotta, e alcuni amici della presentatrice siciliana di due anni più grande. Dopo il colpo di fulmine, avvenuto in Inghilterra quasi due mesi fa complice un impegno di lavoro, la relazione è diventata decisamente importante.

Per vivere il loro rapporto Diletta Leotta e Loris Karius hanno velocemente messo da parte i rispettivi partner. Lei ha detto addio a Giacomo Cavalli, l’aitante modello e velista, che ha frequentato per circa un anno senza mai ufficializzare il legame. Il ragazzo è stato invitato pure al matrimonio di Mirko Manola, il fratello di Diletta, che è stato celebrato lo scorso settembre ma poi è sparito dalla vita dell’ex volto di Sky Sport.

L’incontro con Karius ha cambiato velocemente la vita della Leotta. Anche lo sportivo ha fatto lo stesso: come si apprende dai siti di gossip in Germania il 29 ha mollato su due piedi l’influencer e modella tedesca Janine Wiggert. Una liaison durata parecchio tempo ma giunta alla termine.

Loris Karius sarà la volta buona per Diletta Leotta? La giovane non ha mai nascosto il sogno di sposarsi e mettere su famiglia. In passato è stata legata per tanti anni al dirigente Matteo Mammì: successivamente ha amato il pugile Daniele Scardina e l’attore turco Can Yaman.