Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del puglie ed ex volto di Ballando con le Stelle ricoverato in terapia intensiva

Le condizioni di Daniele Scardina, noto nell’ambiente del pugilato come “King Toretto”, continuano ad essere gravi ma stabili. A spiegare il quadro clinico dell’atleta è il Corriere della Sera. L’ex fidanzato di Diletta Leotta il 28 febbraio scorso è stato colpito da una emorragia cerebrale al termine di un allenamento tenuto nella palestra Fit Square di Buccinasco alle porte di Milano. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Humanitas. A vegliare su di lui ci sono i genitori e il fratello Giovanni, che anni addietro lo aveva convinto a trasferirsi da lui a Miami. Sono loro gli unici a cui è concesso far visita al pugile.

“L’intervento è riuscito, hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza, non resta che pregare e sperare”, ha spiegato a Pomeriggio Cinque Salvatore Cherchi, manager di Scardina insieme al fratello Alessandro. A fornire aggiornamenti è stato anche Gilles Rocca, amico del pugile. I due hanno condiviso l’esperienza televisiva nel 2020 di Ballando con le Stelle. Tramite il proprio profilo Instagram, Rocca ha spiegato nelle scorse ore di essere in contatto con i parenti stretti dell’atleta, ribadendo che la situazione è difficile.

“Fratello mio, sei un campione immenso e anche questa battaglia la vincerai. Sono in contatto con gli amici e lo staff di Dany, la situazione è molto delicata e le prossime ore saranno fondamentali. Dany è una roccia e supererà anche questa situazione difficile. Forza Bro”, il messaggio diffuso da Gilles sui propri account.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

Molti altri amici stanno facendo sentire la loro vicinanza al pugile. Tra questi anche Milly Carlucci, decennale padrona di casa di Ballando con le Stelle. “Forza Daniele siamo tutti con te. Combatti come sai fare tu!”, ha ‘cinguettato su Twitter la conduttrice in forza alla Rai. Poche ore dopo la diffusione della notizia del malore, anche l’ex fidanzata di Scardina, Diletta Leotta, ha speso delle parole per lo sportivo, scrivendo tra le sue Stories Instagram un accorato “Forza Dani”.

Daniele Scardina: “Lesionate due vene”

In questo momento si sta cercando di capire cosa sia precisamente accaduto al pugile. Il manager Cerchi, che è stato anche in ospedale ed ha visto i genitori di Scardina, ha raccontato che l’atleta ha compiuto un “movimento brusco” che gli ha “lesionato due vene, una cosa che può capitare a chiunque”. Per quel che riguarda il malore, Cherchi ha reso noto che durante la sessione di allenamento Scardina stava bene: “Non ero presente, ma ho visto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi”. Negli spogliatoi, poco dopo, Daniele si è sentito male ed ha perso i sensi a causa di un ematoma sottodurale al cervello.

Daniele Scardina non tronerà più a boxare

Scardina, di recente, era passato nella categoria dei mediomassimi. Il 24 marzo doveva esserci il suo esordio, in programma all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Cedric Spera. Sarebbe tornato sul ring dopo la sconfitta contro De Carolis il 13 maggio dell’anno scorso. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, ora “è davvero impossibile credere, purtroppo, che Scardina possa tornare a praticare la boxe. Dopo un infortunio del genere non avrebbe mai l’idoneità per rimettersi i guantoni”.