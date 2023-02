Il pugile è stato colpito da un malore nel corso di un allenamento ed è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale

Dramma per il pugile Daniele Scardina. Il campione di boxe, che ha acquisito anche popolarità televisiva partecipando a Ballando con le Stelle, nelle scorse ore è stato colto da un malore durante una sessione di allenamento. Soccorso dal 118 e ricoverato d’urgenza, ora è in coma. Scardina, noto anche alla cronaca rosa del Bel Pese per via della relazione intrattenuta in passato con la giornalista Diletta Leotta, si è sentito male martedì 28 febbraio, intorno alle 17, mentre si trovava in un centro sportivo a Milano, in via Fermi, che fa capo a una catena di palestre.

Secondo quanto reso noto dai Carabinieri di Corsico (Milano), la chiamata ai soccorsi è scattata dopo che il pugile ha accusato un malore che lo ha costretto ad interrompere l’allenamento che stava conducendo. In particolare, lo sportivo negli spogliatoi si è accasciato a terra perdendo i sensi. Dopo il trasporto d’urgenza in ospedale, l’atleta è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano). Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie.

Chi è Daniele Scardina: la passione per i tatuaggi e gli allenamenti nella leggendaria palestra di Miami

Scardina, noto tra gli appassionati di boxe come ‘King Toretto‘, è uno dei pugili professionisti italiani più noti al mondo. Di recente è passato nella categoria dei mediomassimi. Nato a Rozzano, nel Milanese, ha origini siciliane ed è un amante dei tatuaggi. Sul corpo ne ha uno per ogni avvenimento importante della sua vita, e sulla parte sinistra del costato campeggia quello del volto di Mike Tyson, suo mito. Sulla nuca, invece, si è stampato la scritta ‘My Lord’. Il braccio sinistro è decorato con alcuni simboli cristiani.

Prima di tornare a Milano, ha vissuto per diverso tempo negli Stati Uniti d’America, in Florida, a Miami. Qui si è allenato nella leggendaria palestra che ha sede nella 5th Street Gym, ossia quella frequentata da miti della boxe come Muhammad Ali. Quando abitava a Miami ha inoltre frequento la locale Chiesa evangelica pentecostale di Dio.