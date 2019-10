Sara Croce è la nuova Bonas di Avanti un altro: chi è il fidanzato

Nuovo lavoro e nuovo fidanzato per Sara Croce. La modella classe 1998 lanciata da Ciao Darwin come Madre Natura è la nuova Bonas di Avanti un altro, che tornerà in tv nei primi mesi del 2020. Ma Sara ha soprattutto un nuovo amore dopo la breve relazione estiva con Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia De Lellis. Come rivela il settimanale Chi, Sara da qualche settimana è serena accanto ad un uomo maturo, il milionario iraniano Hormoz. Un nome noto agli esperti di gossip visto che l’estate scorsa l’uomo era stato paparazzato accanto a Taylor Mega. Tra i due sembrava esserci un legame importante ma l’imprenditrice digitale ha preferito andare avanti da sola. In passato Hormoz è stato legato ad altre soubrette dello showbiz italiano, tra cui Claudia Galanti e Aida Yespica. La Croce sarà la donna giusta?

Sara Croce: da Ciao Darwin ad Avanti un altro

Al momento Sara Croce non ha ancora ufficializzato la sua nuova relazione con Hormoz. La giovane preferisce mostrare ai suoi follower, il cui numero cresce sempre di più giorno dopo giorno, altri aspetti della sua vita quotidiana, come le amicizie e gli allenamenti in palestra. Fino ad oggi Sara è sempre stata molto riservata: della liaison con Andrea Damante, ad esempio, non ha mai parlato. Al contrario qualche mese fa ha parlato del fidanzato che ha perso dopo l’esperienza a Ciao Darwin, dove si è distinta per la sua bellezza e il suo portamento.

Sara Croce: chi è la modella che ha conquistato Hormoz

Sara Croce è nata e cresciuta a Garlasco, in provincia di Pavia. Dopo il diploma al liceo di Scienze Applicate, si è trasferita a Milano dove ha iniziato la carriera di modella. Nonostante il lavoro Sara non ha dimenticato gli studi: è iscritta al corso di Comunicazione d’Impresa presso lo IULM.