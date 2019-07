Andrea Damante e Sara Croce: dove e come si sono conosciuti

Com’è nata la storia d’amore tra Andrea Damante e Sara Croce

Andrea Damante ha voltato pagina. Dopo la delusione avuta con Giulia De Lellis, che gli ha preferito Andrea Iannone, l’ex tronista di Uomini e Donne si è consolato con Sara Croce. Il deejay veronese e la Madre Natura di Ciao Darwin si frequentano ormai da qualche settimana e sono inseparabili. Al settimanale Chi, che ha beccato la coppia in Versilia, Damante ha chiarito che tiene molto a questa relazione e che vuole portarla avanti con serietà e impegno. Ma dove e quando si sono conosciuti Sara e Andrea? Come racconta la rivista diretta da Alfonso Signorini, tutto è nato grazie ad amici in comune. E subito è scattata la scintilla tra l’ex tentatore di Temptation Island e la modella classe 1998.

Andrea Damante fa sul serio con la modella Sara Croce

Andrea Damante e Sara Croce, come racconta Chi, si sono conosciuti grazie a delle amicizie in comune e fin dal primo momento il giovane è rimasto molto colpito dalla ragazza. Così si è procurato il suo numero di telefono e ha cominciato a corteggiarla: appena ha capito che anche Sara provava qualcosa per lui il Dama si è dichiarato apertamente. Da lì la relazione ha preso il volo: Andrea e Sara si sono concessi cenette romantiche a Milano, qualche giorno di relax in Versilia e una toccata e fuga a Mykonos, dove Damante si è esibito in alcuni locali. Tra i due non manca la sana gelosia: Andrea si è presentata nell’agenzia di moda di Sara per assistere agli shooting fotografici mentre la Croce non è mancata alle ultime serate del fidanzato nei locali mondani.

Andrea Damante e Sara Croce: presto alle Baleari

Tra qualche settimana Andrea Damante e Sara Croce voleranno a Ibiza e Formentera. Intanto il veronese ha già avvertito tutti: “Con Sara faccio sul serio”.