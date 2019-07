Andrea Damante e l’ex Madre Natura fanno sul serio: il gossip

View this post on Instagram

Eccoli apparire nella prima foto, Andrea Damante e Sara Croce, ex madre natura di “Ciao Darwin”. I due, come hanno notato i fan più attenti, si stanno frequentando da giorni.. si sono goduti una vacanza in compagnia di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser e ieri, l’influencer era a casa del deejay veronese. Vi piacciono insieme? #GossipTvOfficial