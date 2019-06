Andrea Damante: la verità su Barbara e le parole su Giulia e Iannone

Andrea Damante news: le parole su Barbara Fumagalli, Giulia De Lellis e Iannone

Andrea Damante è tornato a parlare con la stampa. In una breve intervista concessa a Tabloit l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiarito i gossip sul flirt con Barbara Fumagalli e non sono mancate delle dichiarazioni su Giulia De Lellis e il nuovo fidanzato Andrea Iannone. La web influencer e il pilota, ex fiamma di Belen Rodriguez, stanno facendo sul serio: dopo un’iniziale ritrosia non si nascondono più e appaiono insieme e complici sui rispettivi profili social. Una storia che dunque promette bene, con buona pace del deejay veronese che ha provato a riconquistare, invano, la sua ex corteggiatrice e compagna.

Andrea Damante e Barbara Fumagalli: nessuna love story

“Se parlo con una ragazza non vuol dire che sia la mia fidanzata o la mia nuova fiamma. È semplicemente una mia amica”: con queste parole Andrea Damante ha smentito il presunto flirt con Barbara Fumagalli, ex tentatrice a Temptation Island Vip ed ex corteggiatrice di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez a Uomini e Donne. Il settimanale Chi ha parlato di una notte di passione tra i due ma Damante ha prontamente negato. Nessun commento è invece arrivato da Barbara, sposata in passato con il pilota Niccolò Canepa.

L’augurio di Andrea Damante per Giulia De Lellis e Iannone

“Giulia e Andrea? Spero stiano bene”, ha invece detto Andrea Damante a proposito della nuova relazione tra l’ex fidanzata e il pilota di Motogp. Il 29enne ha risposto con un certo imbarazzo a tale domanda: qualche settimana fa non ha nascosto la propria sofferenza per la fine della relazione con la De Lellis. Una relazione tormentata con più di un ritorno di fiamma, finita però male. Ma Giulia ci ha tenuto a precisare che è rimasta in buoni rapporti con il Dama, con il quale ha convissuto per un lungo periodo.