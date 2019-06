Andrea Damante e Barbara Fumagalli stanno insieme? Ultime news

Andrea Damante riparte da Barbara Fumagalli. Deluso per la storia d’amore finita male con Giulia De Lellis – oggi felice accanto al pilota Andrea Iannone – l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di andare avanti. Seppur a malincuore il bel veronese sta cercando di dimenticare il più velocemente possibile Giulia, con la quale ha vissuto una tormentata quanto intensa liason per quasi tre anni. Andrea e Giulia hanno provato a dare una terza chance al loro amore (la seconda era già avvenuta la scorsa estate, prima dell’incontro tra la De Lellis e Irama) ma la minestra riscaldata non ha funzionato e la web influencer ha chiuso definitivamente questo legame così importante.

L’incontro tra Andrea Damante e Barbara Fumagalli

Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 19 giugno, il Dama è stato avvistato nei giorni scorsi con Barbara, ex tentatrice di Temptation Island Vip ed ex corteggiatrice del Trono Classico. I due sono stati pizzicati a Milano, dove hanno partecipato alla serata Mamacita. Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini Andrea e Barbara avrebbero poi terminato la serata a casa di lui: da mesi infatti Damante ha lasciato Verona per trasferirsi nel capoluogo lombardo. Sarà vero? Tra i due nascerà presto qualcosa di importante?

Andrea Damante: chi è la nuova fiamma Barbara Fumagalli

Barbara Fumagalli, classe 1990, è un ex ombrellina e modella. Ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip ed è stata corteggiatrice a Uomini e Donne sia di Ivan Gonzalez sia di Andrea Cerioli. Nonostante la giovane età Barbara ha già alle spalle un divorzio: è stata infatti sposata con il noto pilota Niccolò Canepa.