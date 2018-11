Uomini e Donne, corteggiatrice Barbara già sposata: l’ex marito è famoso

Uomini e Donne, Andrea e Ivan: la corteggiatrice Barbara era sposata con un noto pilota

Barbara Fumagalli è una delle corteggiatrici scese per l’appuntamento al buio con Andrea e Ivan. La ragazza ha immediatamente catturato l’attenzione dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Entrambi hanno fatto apprezzamenti sulla giovane donna. Lo spagnolo l’ha portata in esterna sin da subito. Durante la loro prima uscita, in onda oggi 22 Novembre, lei ha rivelato alcune importanti cose sulla sua vita sentimentale passata. La ragazza ha alle spalle un matrimonio. Ciò che si è scoperto sul web è però ancor più interessante. Barbara è convolata a nozze a Settembre 2016, per poi separarsi a Gennaio 2018. Il volto della Fumagalli non è assolutamente sconosciuto al mondo dello spettacolo. Oltre ad aver presto parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, la donna è stata anche un’ombrellina e l’uomo con cui si è sposata non è altri che un noto pilota, Niccolò Canepa.

Altri dettagli emersi dal web sul conto della bella corteggiatrice hanno fatto storcere il naso ai fan del Trono Classico. Ad oggi, lei pare sia uscita in esterna soltanto con Ivan, eppure ha dichiarato di essere fortemente attratta anche da Andrea. In ogni caso, dagli indizi social, pare che la corteggiatrice abbia qualche amicizia in comune con il bel bolognese. La corteggiatrice sembra infatti avere un qualche tipo di rapporto con un noto amico fotografo di Cerioli. Nonostante ciò, i diretti interessati non sembrano aver dichiarato nulla su una loro possibile e precedente conoscenza.

Andrea e Ivan, lite a Uomini e Donne per Barbara? Ultimissime anticipazioni

Andrea e Ivan hanno già tirato fuori gli artigli. I due tronisti hanno discusso nel corso dell’ultimissima registrazione di Uomini e Donne a causa di ciò che lo spagnolo ha dichiarato in esterna con Barbara. Gonzalez ha infatti rivelato di non provare moltissima simpatica nei confronti di Cerioli. Di fronte a tale affermazione, il giovane di Bologna ha invitato il suo collega a farsi il suo percorso senza preoccuparsi di lui.