Giulia De Lellis inedita: “Avrei sposato Damante, finita malissimo”

Giulia De Lellis, dichiarazioni inedite: “Avrei sposato davvero Andrea Damante, ma è finita malissimo”. Poi il gesto inequivocabile che spiega il perché la storia è naufragata

Giulia De Lellis inedita. La nota influencer, nella giornata di ieri, ha presenziato alla Conferenza Agorà insieme a Rudy Zerbi, come riportato dal blog Vicolo delle News. Un’occasione in cui ha raccontato la storia della sua carriera, finora breve ma sfolgorante. Inevitabile che si toccassero anche i tasti sentimentali. E proprio mentre l’influencer disquisiva sulla sua avventura a Uomini e Donne, è tornata a rilasciare dichiarazioni sul suo ex Andrea Damante e sui motivi che hanno portato la relazione al naufragio. Non solo: Giulia ha anche ripetuto, come fatto spesse volte in passato, che se non fossero capitati ‘incidenti di percorso’ avrebbe voluto sposare il deejay veronese.

“Ho fatto parte di Uomini e Donne, tutto andava a gonfie vele”

“Ho fatto parte di Uomini e Donne, tutto andava a gonfie vele. Io ero una semplice commessa di vent’anni. Non avevo Instagram, Facebook. Insomma con i social non andavo molto d’accordo” spiega la De Lellis alla platea. L’influencer passa a narrare la sua ascesa social, una vera e propria sorpresa per lei. “Arrivavo da una piccola realtà e mai avrei immaginato potesse servirmi (Instagram) […] Raffaella Mennoia mi ha convinta a fare almeno Instagram proprio perché ero fuori dal mondo”. Da lì in poi è stato un successo. Dopo Uomini e Donne i follower aumentavano giorno dopo giorno (tutt’ora si incrementano senza sosta. Giulia è già oltre i 4 milioni) e le proposte di lavoro continuavano a fioccare. In tutto questo però c’è una nota dolente che si chiama Andrea Damante

“Ho convissuto per tre anni e veramente mi sarei sposata”

Giulia ha parlato di Uomini e Donne, confessando che non credeva che fosse tutto reale. E invece si è dovuta ricredere dopo aver partecipato al programma. Anche perché lì nacque la love story con Andrea durata ben tre anni. Un amore passionale che però ha avuto un brusco stop. “Ho convissuto per tre anni e veramente mi sarei sposata se non fosse finita malissimo” afferma la De Lellis che nel mentre fa il segno delle corna. Come già spifferato dal gossip in passato, dunque, dietro al naufragio della relazione ci sono dei tradimenti da parte del deejay. Tuttavia oggi Giulia è comunque in buoni rapporti con l’ex. Ma c’è di più: ha ritrovato l’amore al fianco di Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez