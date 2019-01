Sara Affi Fella in ospedale, l’ex tronista di nuovo operata: il messaggio ai fan

Sara Affi Fella in ospedale, l’ex tronista è stata di nuovo operata? Le ultime news da Instagram

Sara Affi Fella potrebbe essersi sottoposta a un nuovo intervento chirurgico. Aveva già avuto un’operazione durante il trono a Uomini e Donne, si era presentata al pubblico con il dolore a una gamba e camminava con un po’ di fatica. L’anno scorso non aveva spiegato il motivo dell’operazione, ma lo ha fatto nella sua intervista al settimanale Chi con cui ha chiesto scusa al pubblico. Sara si era operata per un melanoma: “Durante il trono, in silenzio, sono stata male fisicamente. Nicola lo ha raccontato e ha violato un mio dato sensibile. Ho subito un intervento grave, in quel momento lui era con me. Avevo un melanoma maligno, non c’ero con la testa”.

Sara Affi Fella operata, il messaggio dall’ospedale ai fan: “Ho ricevuto tanti messaggi carini”

Nel mese di luglio, poi, l’ex tronista aveva pubblicato la foto della cicatrice dovuta a quell’intervento. E aveva spiegato: “Quella cicatrice mi ha fatto piangere, urlare dal dolore e chiudermi con tutto e tutti. Quella cicatrice mi ha fatto camminare male, mi ha fatto essere acida e stron*a. Quella cicatrice mi ha fatto passare giorni in ospedale con il terrore di non farcela. […] Ad oggi io posso dire d essere fortunata ad esserci ancora”. Oggi Sara ha pubblicato una foto tra le sue storie di Instagram in cui appare nel letto di un ospedale. Pare che ieri sia stata operata nuovamente – come il suo ex fidanzato -, ma non sappiamo se questo intervento potrebbe essere collegato al primo. Tutto è andato bene, comunque, e lei ha voluto ringraziare chi le è stato vicino: “Ho ricevuto tanti messaggi carini da voi. Grazie a tutti quelli che si sono ricordati di me! Soprattutto grazie ai miei genitori, a mio fratello e alle mie migliori amiche”.

Sara Affi Fella news, cosa succede oggi all’ex tronista

L’ex tronista ormai è tornata al centro del gossip dopo l’intervista che abbiamo menzionato in apertura. Solo pochi giorni fa c’è stato uno scambio di frecciatine su Instagram con Nicola, poi sono stati visti insieme a Venafro. In questi giorni di clamore, in cui è tornata anche sui social, Sara Affi Fella è stata operata ancora una volta ma ha potuto contare sull’affetto di amici e parenti. E anche qualcuno che continua a credere in lei nonostante tutto, almeno così pare di capire dal suo ultimo messaggio.