Nicola Panico durissimo contro Sara e l’amico, lei reagisce così

Nicola Panico, Sara Affi Fella e l’amico Maurizio: cosa sta succedendo oggi

Nicola Panico potrebbe riesplodere nei prossimi giorni e tornare a raccontare la sua verità. Da quando Sara Affi Fella ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Chi, il caso è riesploso. Così, a distanza di mesi dalla verità, siamo tornati a parlare di Sara e Nicola. Di Nicola e Sara e l’amico di Nicola. Insomma, sono tornati al centro del gossip e ormai non si fa altro che parlare di loro, ancora una volta. L’ex tronista è tornata da poco su Instagram, con non poche difficoltà visto che riceve insulti e critiche ma di sicuro lo aveva messo in conto. L’aver chiesto scusa probabilmente non basta, soprattutto perché nelle ultime ore è emersa un’altra verità. A parlare questa settimana infatti è stato un amico di Nicola Panico, o ex amico probabilmente. Con una nuova intervista alla rivista diretta da Alfonso Signorini, abbiamo saputo che Sara avrebbe mentito ancora solo per tornare al centro dell’attenzione.

Nicola Panico contro Sara Affi Fella e l’amico: duro attacco su Instagram

Le ultime dichiarazioni sono arrivate da Maurizio, amico di Nicola, e scopriremo con il nuovo numero in edicola tutto ciò che ha raccontato. Pare, comunque, che tra Sara Affi Fella e Nicola Panico non sia ancora finita, che si siano rivisti dopo lo scandalo e che anche stavolta Sara avrebbe infangato Nicola solo per ripulirsi l’immagine. Chiedere scusa, insomma, poteva non bastare. Ma in serata è stato proprio Nicola a parlare e lo ha fatto in modo diretto, pur senza fare nomi ma forse non ce n’era bisogno. Nicola, che per Sara aveva litigato anche con un altro volto noto di Uomini e Donne, ha pubblicato tra le Instagram stories una frase molto dura, questa: “Alcune persone hanno un valore. Altre soltanto un prezzo”. Il riferimento sembra essere chiaro e diretto proprio a Sara e Maurizio. Sicuramente ha voluto colpire sia la ex fidanzata sia l’ex amico, perché ha usato il plurale scrivendo un hashtag che parla chiarissimo: “#venduti”, ha aggiunto infatti alla frase di cui prima.

Sara Affi Fella si difende dalle accuse: “Qualunque cosa possano raccontare, per me conta zero”

La querelle potrebbe non essere finita qui: potrebbe essere proprio Nicola il prossimo a parlare e probabilmente non si limiterà a una frase su Instagram. Intanto, però, è arrivato anche un post di Sara, sempre sullo stesso social network: “Qualunque cosa dicano di me. Qualunque cosa possano raccontare, per me conta zero. Venafro è piccola. Ma ho imparato che non mi devo giustificare di nulla e con nessuno. Tanto meno con chi vive dichiarando cose su di me. Problemi vostri suoi”. E poi ancora: “Su una cosa però non guarderò in faccia a nessuno non giocate o parlate della mia salute. Questo ve lo chiedo per favore. Le ca**ate del passato sono morte. Come chi parla di me e non fa più parte della mia vita. Morto che parla… Ma io voglio vivere”. Si sarà riferita soltanto all’amico Maurizio o anche a Nicola?